Samo lani je nemška vlada namenila 14 milijard evrov za stanovanja, oskrbo in integracijo beguncev. Vsekakor bo pot do njihove vključitve v nemško družbo še dolga. Obiskovanje nemškega tečaja še ne pomeni znanja nemščine. Tudi zato ima komaj desetina tistih, ki so stari od 15 do 64 let, zaposlitev.

Najbrž pa ima velika večina beguncev občutek, da živijo vse bolje, potem ko so se v prvih tednih morali drenjati v telovadnicah, kjer niso imeli nobene zasebnosti. Napredek je bila že preselitev kake družine, tudi če je imela več kot pet članov, v 15 kvadratnih metrov velik stanovanjski zabojnik s pogradi. Danes se počutijo spet bolje v enosobnih ali dvosobnih stanovanjih, ki pa so še vedno premajhna za številne družine. Skratka, še vedno je daleč pred begunci cilj, da bi nekoč živeli tako dobro kot Nemci, a ta cilj ni nedosegljiv.

Hitra selitev v stanovanja Danes v vsaki od nemških dežel po nekaj tisoč beguncev živi v telovadnicah in podobnih velikih prostorih, teh je vseh skupaj manj kot 5 odstotkov. V Berlinu, kjer so leta 2015 v ta namen uporabili 63 športnih dvoran, se v teh zasilnih prenočiščih stiska še 2400 beguncev. V nemški prestolnici je zlasti zelo veliko beguncev v stanovanjskih zabojnikih, in sicer kar 13.400. Vendar je njihovo število še lani dosegalo 28.000, tako da se tudi v Berlinu, kjer je očitno najslabše poskrbljeno za begunce, razmere počasi izboljšujejo. Drugje v Nemčiji so se že vsi begunci preselili iz zabojnikov v stanovanjske bloke, izjema je nekaj sto beguncev v Hamburgu in Severnem Porenju - Vestfaliji. Na vsak način živijo danes begunci v Nemčiji bolje kot leta 2015. Zvezne dežele in občine so od tedaj za njih zgradile številna nova stanovanja. Nekatera z nizkimi standardi so se že izpraznila, a predstavnikov lokalnih oblasti največkrat to ne moti, saj menijo, da so na tak način bolje pripravljeni, če bo prišlo do novega vala beguncev.

Šolanje begunskih otrok Predvsem bi bilo za vključitev beguncev v nemško družbo dobro, da bi imeli za sosede Nemce ali da bi z njimi živeli v istem stanovanju, oboje pa je redko. Zelo lahko pa se begunci učijo nemščino, saj jim Nemci na internetu ponujajo številne možnosti za učenje jezika in konverzacijo. Vsega skupaj je v letih 2015 in 2016 nastalo v Nemčiji 15.000 tovrstnih projektov za begunce. Kar 317.000 beguncev obiskuje enoten tečaj integracije, na katerem se 600 ur učijo nemščino, 100 ur pa o nemških vrednotah, sodobni nemški zgodovini in sedanjem nemškem političnem sistemu. Težje je pri iskanju dela. Od vseh beguncev, starih od 15 do 64 let, ki so leta 2015 prišli v Nemčijo, je v drugi polovici lanskega leta imela delo samo desetina. To se zdi malo, a treba je vedeti, da se morajo naprej naučiti nemško in se poklicno izučiti. Po ocenah nürnberškega inštituta IAB bo leta 2022 vsak drugi begunec imel delo. Gre za to, da ima danes delo 22 odstotkov beguncev, ki so prišli v Nemčijo leta 2014, in 31 odstotkov tistih, ki so prišli leta 2013. Industrijsko-trgovinska zbornica Nemčije je lani namenila 20 milijonov evrov za poklicno usposabljanje beguncev. Resnici na ljubo je treba reči, da se je od Sircev preveč pričakovalo, saj večinoma ne gre za kvalificirano delovno silo, kot so trdili nemški mediji leta 2015. Samo 58 odstotkov sirskih beguncev v Nemčiji, ki so starejši od 18 let, je končalo kakšno šolo. Tistim, ki že imajo poklic ali tehnično izobrazbo, pa še vedno veliko manjka, da bi lahko delali v nemških podjetjih. Celo inženirji iz Sirije potrebujejo dolgo obdobje izobraževanja, da bi se pripravili za specifične nemške potrebe. Zveznim deželam je že uspelo nekaj sto tisoč begunskih otrok vključiti v šole. Pogosto pouk za njih poteka posebej s poudarkom na učenju nemščine. Zato so znatno povečali število učiteljev, v Baden-Württembergu na primer za 1160, v Hessnu za 2000. Prav šolanje otroka pa lahko drži pokonci vso družino, saj starši vedno z zanimanjem spremljajo njegov napredek.