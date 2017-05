»S polic lahko odpokličemo piškote, ne znamo pa na pregled poklicati ljudi, ki smo jim vsadili neustrezne implantate,« je absurd na področju zdravstva že pred časom opisala Zdenka Konda, direktorica izpostave GS1 v Sloveniji; GS1 skrbi za podeljevanje črtnih kod in drugih identifikacijskih številk. Na pomanjkljivosti v sistemu sta pred leti opozorila tudi škandala z neustreznimi umetnimi kolki in silikonskimi prsnimi vsadki neustrezne kakovosti.

Kot odgovor na to je v začetku aprila evropski parlament sprejel posebni uredbi o medicinskih pripomočkih in in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (gre za različne teste, kot sta test DNK, test krvnega sladkorja). Predvideli so strožji nadzor, poostrene pogoje za izdajanje dovoljenj za prodajo medicinskih pripomočkov ter uvedli enotno označevanje pripomočkov. »Nova uredba postavlja strožje pogoje za organe, ki izdajajo dovoljenja za prodajo medicinskih pripomočkov. Izdelki visokega tveganja, kot so vsadki, proteze ali inzulinske črpalke, pa morajo biti pred odobritvijo še posebej skrbno pregledani in dodatno strokovno ocenjeni,« pojasnjuje poročevalka za medicinske pripomočke v evropskem parlamentu Glenis Willmott. Končna cilja sta večja varnost bolnikov in vseh udeleženih v celotni verigi dobave. Z enotnim označevanjem bo namreč mogoče natančneje in hitreje poročati o neželenih dogodkih.

Kar nekaj pripomočkov že danes označenih

V sistem enotnega označevanja bo vključena široka paleta pripomočkov, od izdelkov za domačo uporabo, kot so obliži, kontaktne leče in testi za ugotavljanje nosečnosti, do zobozdravstvenega polnilnega materiala, rentgenskih naprav, srčnih spodbujevalnikov, prsnih vsadkov, kolčnih protez in krvnih testov za ugotavljanje virusa HIV. Po nekaterih ocenah naj bi bilo na evropskem trgu vsaj 500.000 različnih vrst tovrstnih pripomočkov. Takšen način označevanja medicinskih pripomočkov so pred leti že uvedli v Združenih državah Amerike in doslej z enotnim sistemom označevanja označili več kot 1,1 milijona oziroma 85 odstotkov vseh na trgu dostopnih medicinskih pripomočkov. Sistem se je izkazal za uspešnega.

»EU se je odločila za novo uredbo zato, ker želi vzpostaviti trden in pregleden zakonski okvir za medicinske pripomočke. Brez tega si visoko raven varnosti bolnikov težko zamislimo,« pojasnjuje Zdenka Konda. Dodaja, da bodo evropskim in z njimi torej tudi slovenskim bolnikom vsadke, kot so denimo kolčne proteze, označene skladno z novo uredbo, začeli vsajati najkasneje do pomladi 2020. »Pri tem moram poudariti, da je kar nekaj medicinskih pripomočkov že danes označenih tako, da je omogočena sledljivost do bolnika, le izvajalci zdravstvenih storitev bi morali vzpostaviti ustrezen informacijski sistem sledljivosti,« še opozarja Konda.