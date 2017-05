Z otoplitvijo vremena bo na južni meji, zlasti na Primorskem, v koprskem zaledju, vse več migrantov, ki bodo skušali prečkati Slovenijo. Tam namreč vodi najkrajša pot iz Hrvaške do Italije, po kateri bodo tisti, ki so ostali ujeti na Balkanu, skušali nadaljevati pot na Zahod. Tako so predvčerajšnjim in včeraj koprski policisti na Črnem Kalu in v Kastelcu prijeli skupno dvajset Afganistancev, ki so peš prečkali slovensko ozemlje. Najmanj pet jih je zaprosilo za azil.

Letos so policisti prijeli 361 migrantov, ki so brez dovoljenja prestopili mejo. Večino naj bi jih vrnili na Hrvaško. Ljubljanski azilni dom in njegove izpostave po zadnjih dostopnih podatkih gostijo 256 prosilcev za azil. Skupaj jih je letos v Sloveniji za azil zaprosilo 254.