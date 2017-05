Ker so nogometaši Atletica na prvi polfinalni tekmi izpred tedna dni na Santiagu Bernabeu izgubil s kar 0:3, so že od samega začetka povratnega obračuna zaigrali agresivno in napadli na vso moč. Tako je vratar galaktikov Keylor Navas prvič posredoval po petih minutah igre, ko je žogo po strelu Kokeja poslal v kot. A že slabo minuto pozneje je bil na preizkušnji tudi slovenski vratar pri rdeče-belih Jan Oblak, ki se je z izvrstno obrambo izkazal po poskusu Casemira z glavo.

Ob izredno atraktivnem uvodu v srečanje gledalcem na stadionu Vicente Calderon na prvi gol ni bilo treba čakati dolgo. Že v 12. minuti je domače v vodstvo popeljal Saul Niguez in z glavo matiral Realovega vratarja. Varovancem trenerja Diega Simeoneja je zadetek dal še dodaten veter v jadra in le štiri minute kasneje so vodili z 2:0. Med strelce se je vpisal Antoine Griezmann, ki je bil po prekršku Raphaela Varana v svojem kazenskem prostoru uspešen z najstrožje kazni.

Ritem igre je v nadaljevanju popustil, Atletico se je pomaknil nazaj, posledično pa je bilo na obeh straneh tudi manj priložnosti. Kljub temu je pred koncem polčasa padel še tretji gol, le da je tokrat žoga končala v mreži Atletica. Po strelu Tonija Kroosa je znova dobro posredoval Oblak, žoga pa se je nato odbila do Isca, ki je z neposredne bližine znižal na 1:2.