Ni ga kongresa svetovne nogometne organizacije, ki ne bi minil brez pretresov. Tudi tokratno srečanje v Bahrajnu ni izjema. Za vse pa je kriv ženski nogomet. Prav zaradi tega so v svetovnih medijih ponovno leteli očitki, da se Fifa nikoli ne bo spremenila in da je še vedno leglo korupcije. Celo lanska najboljša nogometašica na svetu, Američanka Carli Lloyd, ni mogla skriti razočaranja in je za BBC dejala, da se je zgodila sramota. In kaj se je pravzaprav zgodilo?

Prvi dan kongresa so imeli volitve za člana Fifinega 37-članskega sveta iz Azije, in sicer za stolček, ki je namenjen ženskam. Kandidatke so bile štiri: Avstralka Moya Dodd, Mafuza Akhter Kiron iz Bangladeša, Han Un Gyong iz Severne Koreje in Palestinka Susan Shalabi. Med vsemi je najbolj prekaljena Fifina uradnica Moya Dodd, ki je bila sploh prva ženska, ki je sedela v Fifinem svetu, ki ima zdaj po reformah šest sedežev namenjenih ženskam. Velja za glavno figuro ženskega nogometa, je glasna reformistka in kritičarka organizacije.

Zato je bilo veliko presenečenje, da jo je na volitvah premagala kandidatka iz Bangladeša, ki se je med zaslišanjem pred volitvami hudo osramotila: na vprašanje, kdo je trenutni svetovni prvak v ženskem nogometu, je odgovorila, da Severna Koreja. Ko se ji je zazdelo, da to ni pravilen odgovor, je dodala, da verjetno Japonska, nato pa ji je nekdo prišepnil in zamomljala je, da ZDA. Na prvenstvu leta 2015 so v finalu igrale Japonska in ZDA, ki so slavile s 5:2. In zaradi tega odgovora je na Fifo ponovno padla senca korupcije, češ, kako lahko v svoj izvršilni organ izvolijo nekoga, ki ne ve, kdo je svetovni prvak. Carli Lloyd, ki je v finalu zadela tri gole, je bila v izjavi za BBC naravnost užaljena, nato pa se je le zasmejala in dodala, da verjetno gospa iz Bangladeša ni gledala televizijskega prenosa tekme, ki je bila najbolj gledana ženska nogometna tekma na svetu. Novinar revije Sports Illustrated pa je namignil, da je namen Fife prav ta, da ženske kvote v svetu zapolni s kandidatkami, ki o nogometu ne vedo veliko, da ne bi bile glasne kritičarke.

Odstavljena sodnik in ruski politik

Dodatno senco pa je na organizacijo vrgla tudi zamenjava članov etične komisije. Švicarski preiskovalec Cornel Borbely in nemški sodnik Hans Joachim Eckert sta tista, ki sta v preteklih letih raziskovala korupcijo, izsledki njunih raziskav pa so pripeljali do suspendiranja Seppa Blatterja in Michela Paltinija, preiskovala pa sta tudi nedoslednosti sedanjega predsednika Giannija Infantina. Ob najavljeni zamenjavi je Nemec dejal, da to pomeni »de facto konec Fifine reformne usmeritve, saj funkcionarje organizacije očitno bolj skrbijo lastni interesi kot pa dolgoročna dobrobit Fife«. Etično komisijo bosta zdaj vodila dolgoletni predsednik sodišča Evropske unije, grški sodnik Vassilios Skouris, in kolumbijska pravnica Maria Claudia Rojas.

Je pa Fifa malce pometla tudi v svojem svetu. Že marca so sklenili, da nekdanji ruski minister za šport, sedanji podpredsednik vlade in vodja organizacijskega komiteja prvenstva v Rusiji Vitalij Mutko ne more več kandidirati za člana sveta, češ da morajo biti člani politično nevtralni. Pred dnevi pa so odstavili še predsednika komiteja, ki je sprejel to odločitev, Portugalca Miguela Maduro, češ da je bil tudi on minister v portugalski vladi.

Sicer pa je tokratni kongres Fife precej manj ekstravaganten, kot so bili kongresi pod taktirko Seppa Blatterja. V Bahrajn so delegati s partnerji prileteli v poslovnem razredu, člani Fifinega sveta so nastanjeni v Ritz Carltonu, preostali člani administracije pa v hotelu Radisson Blu. So pa na željo Infantina organizirali tekmo legend, na kateri sta nastopila Diego Maradona in Ronaldinho.