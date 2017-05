Dolgo je kazalo, da si bodo košarkarji Zlatoroga priborili drugo zaporedno uvrstitev v finale državnega prvenstva. Proti Rogaški so na drugi polfinalni tekmi večino obračuna vodili, nato pa v zadnji četrtini povsem popustili, izgubili z 11:27 in iz rok spustili veliko priložnost. Odločilna, tretja tekma bo v petek.

V dvorani Tri lilije sta se moštvi sprva menjavali v vodstvu, v prvem delu druge četrtine pa so pobudo prevzeli gostitelji. Na krilih Nejca Bariča, ki je odlično vodil moštvo, so vztrajno odbijali napade Rogaške, ki pa ni popuščala in je ves čas držala priključek. Za to je skrbel odlični Taylor Johns (21 točk in 11 skokov), ko pa je bilo potrebno tekmo prelomiti, je na sceno stopil zimzeleni 39-letni Dragiša Drobnjak, ki je sredi zadnje četrtine dosegel ključnih devet točk in tako skupaj s soigralci izsilil tretjo tekmo.

»Košarkarji Rogaške so bili tokrat boljši in so zasluženo zmagali. Veliko mojih fantov še nikoli ni bilo v takšni situaciji, kot je polfinale državnega prvenstva. Želim si, da na tretji tekmi ne bi ponavljali napak iz te druge tekme,« je povedal trener Zlatoroga Aleš Pipan, strateg Rogaške Damjan Novaković pa je dodal: »V Laškem smo imeli kar nekaj težav. Soočiti smo se morali z visokim številom osebnih napak, poškodbo pa je staknil Tadej Ferme, ki so mu med tekmo zašili rano. Kljub temu smo povedli ob pravem času in tekmo končali s težko prigarano zmago, ki je rezultat ne pokaže.«