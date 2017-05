Ministrstvo za zdravje je pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo novega doma za invalidno mladino v Stari Gori. Sodoben objekt bo nadomestil tri montažne paviljone, zgrajene pred štiridesetimi leti iz nevarnih azbestnih plošč. Gradnja bo potekala v dveh fazah. Na ministrstvu predvidevajo, da se bo začela septembra. Prvi del gradbenih del naj bi končali do konca prihodnjega leta, ko naj bi se v pritličje že lahko vselili otroci, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. V drugem delu gradnje (med letoma 2019 in 2020) nameravajo urediti zgornjo etažo, kjer bo oddelek za rehabilitacijo odraslih.

Stavba bo predvidoma stala 5,4 milijona evrov. Ministrstvo bo do leta 2020 zagotovilo 2,8 milijona evrov, iz evropskega proračuna bo prišlo 2,5 milijona evrov, preostalih 100.000 evrov bo zagotovila matična splošna bolnišnica dr. Franca Derganca v Novi Gorici.

Razmere v več kot 40 let starih objektih so bile katastrofalne. Inšpekcijske službe so celo grozile z zaprtjem oddelka. Trenutno imajo v Stari Gori v zidanem in treh montažnih objektih 55 postelj. Zdravijo v povprečju okrog 30 otrok in nekaj manj odraslih, v dnevni ambulanti pa se zvrsti tudi do 70 bolnikov na dan. Ti v Staro Goro prihajajo iz vse države, največ je otrok s cerebralno paralizo in drugimi okvarami živčevja, na rehabilitacijo pa prihajajo tudi odrasli s poškodbami glave po prometnih nesrečah in možganski kapi. Večino oskrbovancev bolnišnice bodo v času gradnje premestili v šempetrsko bolnišnico.