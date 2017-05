Direktor zdravstvenega doma Piran Matjaž Krajnc je včeraj zjutraj na dveh reševalnih vozilih pred ambulanto v Luciji opazil listek, da ju je sodni izvršitelj na podlagi sklepa okrajnega sodišča v Ljubljani zarubil. Gre za reševalni vozili, ki ju zdravstveni dom v času velikonočnih in prvomajskih počitnic ter med glavno poletno turistično sezono najema od zasebnega zdravstvenega zavoda Cor Medico.

Če zasebnik pred poletno sezono finančnih težav ne bo rešil, bodo poiskali drugega zasebnega ponudnika, je včeraj Kranjc razblinil skrb, da bi najbolj obremenjeni turistični kraji poleti ostali brez zdravniške pomoči.

V zdravstvenem zavodu Cor Medico, ki ga vodi Danijel Stupan, tudi sam reševalec, ne zanikajo finančnih težav, a zagotavljajo, da stvari rešujejo oziroma so že rešene. V težavah so se znašli tudi zaradi plačilne nediscipline nekaterih naročnikov, je pojasnil Stupan. Vozili so jim po javno razvidnih podatkih nazadnje zarubili zaradi dobrih dveh tisočakov dolga, tokratni rubež pa ni bil prvi.

Z najemom reševali turiste »Z omenjenim podjetjem imamo dogovor o sezonskem najemu vozil in tudi zdravstvenega osebja v najbolj obremenjenih delih turistične sezone, ko je dela veliko, sami pa ne moremo zgolj za te tri mesece zaposliti ljudi in kupovati reševalnih vozil,« pravi direktor piranskega zdravstvenega doma. Dodatne moči potrebujejo od konca junija do sredine septembra ter za velikonočne in prvomajske praznike. Slednje so še izpeljali, kako bo z letošnjo glavno poletno sezono, pa je po Krajnčevih besedah najbolj odvisno od zasebnega ponudnika. Če bo rešil težave, bodo lahko z njim še sodelovali, sicer bodo poiskali drugega. »Zagotovo bomo poskrbeli, da bodo bolniki dobili, kar jim pripada,« miri Krajnc. Izkušnje zadnjih petih let, kar imajo v zdravstvenem domu Piran čez poletje okrepljeno zdravstveno ekipo, namreč kažejo, da je ta nujno potrebna. To se je znova izkazalo tudi za letošnje prvomajske praznike. »V desetih prazničnih dneh smo imeli dvakrat toliko intervencij kot lani. Pozna se, da se obisk Obale povečuje,« pravi direktor zdravstvenega doma.