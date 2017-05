Po petindvajsetih letih skupnega truda prebivalcev in voditeljev obeh držav je prijateljstvo med Kitajsko in Slovenijo prestopilo meje med Evropo in Azijo. Državi se vzajemno spoštujeta in vztrajata pri sodelovanju z obojestranskimi koristmi. Otipljivi plodovi sodelovanja so zelo bogati, odnosi med državama pa že vseskozi ohranjajo zdrav in stabilen razvoj. Postavili smo dober zgled razvoja prijateljstva med državama različnih političnih sistemov, razvojnih modelov in kulturnih ozadji ter tako spisali ušesom prijetno in harmonično simfonijo sodelovanja.

V petindvajsetih letih so stiki med državama na najvišji ravni iz dneva v dan tesnejši, medsebojno politično zaupanje pa je vse bolj poglobljeno. Leta 2015 se je kitajski predsednik Xi Jinping v okviru četrtega srečanja voditeljev skupine 16+1 na Kitajskem srečal s slovenskim predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Kitajski predsednik vlade Li Keqiang se je s slovenskim predsednikom vlade Mirom Cerarjem v okviru srečanja voditeljev držav 16+1 srečal tri leta zaporedoma. Nedavno je Slovenijo obiskal prvi podpredsednik kitajske vlade Zhang Gaoli in se ločeno sestal s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem in slovenskim predsednikom vlade Mirom Cerarjem. Skupaj s poglobljenim razvojem sodelovanja med Kitajsko in Slovenijo obe strani vzdržujeta tesne stike na najvišji ravni in bosta v prihodnosti v razvoj medsebojnih vnosov vložili dodatne spodbude, s katerimi bosta nakazali smer razvoja.

V petindvajsetih letih je bil dosežen preboj na področju trgovskega sodelovanja, ki je obema državama in njunim prebivalcem prineslo konkretne koristi. Leta 2016 je obseg trgovanja med državama dosegel 2,71 milijarde ameriških dolarjev, kar je 187-krat več kot v začetnem obdobju vzpostavitve diplomatskih odnosov leta 1993, ko je blagovna menjava znašala 14,5 milijona ameriških dolarjev. Od lanskega leta je nastalo sodelovanje med kitajskim podjetjem Sino GA Group in slovenskim podjetjem za proizvodnjo letal Pipistrel, d. o. o.; slovenski podjetji Javna razsvetljava, d. d., in JRS, družba za razsvetljavo, signalizacijo, inženiring in proizvodnjo električne energije, d. d., je odkupil sklad za investicijsko sodelovanje med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope; upravitelja mariborskega letališča je odkupilo podjetje Shenzhen Tianjianyuan Investment Fund Management prek podjetja SHS Aviation zračni promet, d. o. o.; Outfit7 je kupilo podjetje Zhejiang Jinke Entertainment Culture, Co. Ltd., prek podjetja United Luck Group iz Hongkonga, nastali pa so še drugi pomembni preboji na področju velikih projektov medsebojnega sodelovanja. Uresničitev teh projektov bo Sloveniji prinesla še več delovnih mest in prispevala novo energijo pri okrevanju slovenskega gospodarstva.

Kulturna izmenjava med Kitajsko in Slovenijo se je zadnjih petindvajset let neprestano poglabljala, stiki med prebivalstvom obeh držav pa so se širili. Kitajska kultura in kitajski jezik sta v Sloveniji vse popularnejša in vse več mladih v Sloveniji se odloča za učenje kitajščine. Zeleni hribi in čiste vode Slovenije so postali popularni med kitajskimi turisti, ki se vse pogosteje odločajo za lastno doživetje teh čudovitih krajev. Izmenjava umetniških skupin na najvišji ravni med državama je zelo pogosta, cvetijo pa tudi odnosi na lokalni ravni. Svetla je tudi prihodnost sodelovanja na področju športa, še posebno na področju zimskih športov. Upamo tudi na skorajšnjo vzpostavitev neposredne letalske proge med državama. Odnosi med dvema državama temeljijo na odnosih med prebivalci, zato verjamem, da bodo te vrste neposredni stiki vzpostavili še stabilnejše temelje za prihodnji razvoj odnosov med državama.

Petindvajseta obletnica predstavlja mejnik v razvoju odnosov med Kitajsko in Slovenijo, še bolj pa je to nova izhodiščna točka za korakanje v prihodnost. Z energijo skupne zgraditve »enega pasu in ene poti«, s soustvarjanjem kitajsko-evropskih odnosov, temelječih na miru, razvoju, reformah in kulturi, ter s tesnim sledenjem napredku odnosov med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope, bo naša misija v prihodnosti še mogočnejša, perspektiva širša in plodovi še obilnejši.

V slogi je moč. Odnosi med Slovenijo in Kitajsko so tesno povezani tako s trdim delom obeh vlad in prijateljskih organizacij kot tudi s trudom prebivalstva vseh družbenih položajev. Na tem mestu izražam globoko spoštovanje do vseh ljudi, ki se zavzemajo za kitajsko-slovensko prijateljstvo, in se jim iskreno zahvaljujem. Skupaj z njimi se nameravam še naprej truditi pri pisanju novega poglavja prihodnjega prijateljstva med državama.

Ye Hao je izredni in pooblaščeni veleposlanik Ljudske republike Kitajske v Republiki Sloveniji.