Spor med ljubljansko mestno občino, ki želi stavbe nekdanje tovarne Rog porušiti in na območju zgraditi nov kulturni center, in zdajšnjimi uporabniki, ki v Rogu ustvarjajo in delujejo že več kot desetletje ter želijo v prostorih tudi ostati, se je nadaljeval na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Rogovci se ne strinjajo, da so zgolj začasni uporabniki prostorov nekdanje tovarne, saj nekateri tam ustvarjajo že enajst let. Poudarili so, da so od leta 2006, ko so na Trubarjevi cesti začeli vzpostavljati socialni center Rog, prostore, ki so bili v slabem stanju, »po svojih zmožnostih prenovili, vložili tudi svoj denar, in uredili tako, da se zdaj v njih počutijo varne«. Nekatere zaslišane priče so pojasnile, da s tamkajšnjimi dejavnostmi ne služijo, ampak z vrsto dejavnosti skrbijo predvsem, da so v Rogu dobrodošli vsi, tudi tisti posamezniki, ki so sicer odrinjeni na rob družbe.

Predstavniki občine so danes znova poudarili, da so bili rogovci, »že odkar so Rog zasedli, le začasni uporabniki prostorov«, in da »je bila začasna uporaba tudi njihova blagovna znamka«.

Občina je namreč že lani vložila lastninsko tožbo proti osmim posameznikom, ki so se izpostavili kot posestniki. Februarja je bila prva obravnava za enega od osmih rogovcev, danes je sledila druga in zaslišanje prič.

Junija leto od poskusa izpraznitve Roga

Kmalu bo minilo eno leto, odkar so gradbinci v spremstvu varnostnikov 6. junija zjutraj vdrli na območje nekdanje tovarne koles in pripeljali bager, da bi začeti rušiti stavbe. Rogovci so se takrat uprli in začetek gradbenih del preprečili, posredovati pa je morala tudi policija. Predstavniki občine in uporabniki Roga so nato želeli pomiriti strasti s pogovorom in doseči dogovor, a rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani, niso našli. Spor se je zato preselil v sodne dvorane.

Prvo sodno bitko so dobili rogovci, ki so vložili tožbo zaradi motenja posesti, saj je okrajno sodišče občini začasno prepovedalo, da izprazni prostore in začne rušiti objekte, dokler spor ne bo rešen po sodni poti. Na sodišče pa se niso obrnili le uporabniki Roga, temveč tudi lokalna oblast. Občina je lani vložila lastninsko tožbo zoper osem uporabnikov, spor pa ocenila na 200.000 evrov. Mediacija ni bila uspešna, obravnava v primeru še enega od toženih pa bo na okrožnem sodišču v petek.