Gorjup bo dveletni mandat od sedanjega predsednika GZS Marjana Mačkoška prevzel 24. maja. Tudi ta se je potegoval za vnovični mandat in med ključnimi rezultati dosedanjega mandata izpostavil to, da so na zbornici ustavili trend upadanja članstva in obenem pridobili nove člane, zlasti med srednjimi in velikimi podjetji.

Tudi Mačkovšek je poudaril, da »potrebujemo ne le učinkovito, temveč močno, v ključnih stališčih tudi enotno GZS«. Po njegovih besedah GZS ne sme postati stanovska organizacija, ampak mora skozi gospodarske oči zastopati interese vseh deležnikov v gospodarstvu.

Gorjup je izpostavil še počasne postopke in izgubo strokovnjakov zaradi visoke obdavčitve. Med glavnimi projekti, ki bi se jih lotil kot predsednik, je poleg srednjeročnega dogovora s sindikati med drugim naštel še nadgraditev zakona o vajeništvu, sodelovanje pri sprejemu zdravstvene zakonodaje ter finančno stabilizacijo GZS.