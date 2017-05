V Mariboru se je dopoldne začela že 37. dvodnevna konferenca PODIM, na kateri sodeluje 130 zagonskih podjetij iz 20 držav, udeležilo pa se je bo okoli 900 udeležencev. Konferenca, ki združuje zagonska podjetja, investitorje in korporacije, ki se intenzivneje povezujejo s startupi, bo danes vrhunec dosegla z deseto razglasitvijo start:upa leta 2017.

Za naziv najboljšega zagonskega podjetja, pri čemer so med ključnimi faktorji prevladovali produkt – ali je podjetje vrednost svojih produktov že uspešno potrdilo na trgu, ali so že dobili investitorje, še posebej tuje investitorje, kakšna je ekipa, saj je izjemnega pomena, da je kompetentna, dobro organizirana in predana z jasno vizijo in komplementarnimi znani in izkušnjami. Komisija pa seveda upošteva tudi potencial za uspešno poslovanje in rast. Med finaliste so se uvrstili AgiliCity, Optibar, Potenza Innova, 45HC, Fastcast in Viar.

200 govorcev PODIM je letos privabil tudi okoli 200 domačih in tujih govorcev, prav posebej strukturirano pa bo potekalo mreženje med šestimi korporacijami, ki si želijo v svoje poslovanje vnesti več startupovskega duha in vlagati v startupe, to pa so poleg NKBM, ki je dolgoletni partner konference, še Kolektor, Iskraemeco, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav. Vsako podjetje bo tako lahko na individualnih sestankih spoznalo med 30 in 40 startupov. Z banko NKBM že sodeluje mariborsko podjetje Drugi vid, ki ga vodi Luka Topolovec. Podjetja za dovolj hitro globalno rast potrebujejo več faz financiranja. Eno od njih je ob sodelovanju s Poslovnimi angeli dobilo podjetje Datafy.it, ki ga bodi Igor Panjan. Ta je namreč včeraj podpisal pogodbo o prvi zasebni čezmejni sindicirani naložbi, ki jo bodo Poslovni angeli Slovenije izvedli skupaj z vlagatelji iz Estonije in Madžarske, vložek pa znaša skupaj 250 tisoč evrov. V naslednji fazi financiranja v podjetje pa bo po napovedih mag. Maje Tomanič Vidovič najverjetneje vstopil tudi Slovenski podjetniški sklad.

Spodbujanje startupov Tomanič Vidovičeva je napovedala tudi, da bodo že jeseni letos podpisali dogovor o oblikovanju sklada za spodbujanje startupov na regijski ravni, kjer se bodo povezale Slovenija, Češka, Slovaška, Madžarska, Italija in Avstrija, prve investicije pa bi že lahko bile izpeljane v letu 2018. Skupaj naj bi ob sodelovanju evropskega investicijskega sklada zbrali okoli 120 milijonov evrov. »Povezali bomo moči, znanje in denar, ter ljudi, ki se s tem ukvarjajo, da bo regija lahko bolj uspešna tudi na področju podpore hitro rastočim podjetjem, saj se že izkazuje, da v primerjavi z drugimi zaostaja. Zbrani denar bo na voljo zasebnim investitorjem, poslovni angelom ali skladom, ki se bodo s tem profesionalno ukvarjali, kar pomeni, da bodo iskali naložbe v regiji. Izbrano podjetje bi lahko prejelo tudi do milijon in pol evrov,« je pojasnila Maja Tomanič Vidović.

Izbrani 20 podjetij izziva PODIM Challenge Znanih je TOP 20 startupov izziva PODIM Challenge. Komisija, ki so jo sestavljali predstavniki organizacij Poslovni angeli Slovenije, RSG Kapital, Iniciativa Start:up Slovenija, CorpoHub, DsgFwd Accelerator ter Julien Coustary, je pregledala 96 in izbrala najboljših 20 startupov za polfinale PODIM Challengea. Najboljših pet se bo jutri spet predstavilo poslovnim angelom in skladom tveganega kapitala. Letošja glavna nagrada za zmagovalca izbora PODIM Challenge je »all-inclusive« enotedensko poslovno potovanje v Silicijevo dolino s programom mreženja, ki ga organizira ABC pospeševalnik v skupni vrednosti 10 tisoč evrov.