»Eddi Hearn, zastopnik Joshue, je že rezerviral stadion Wembley. Najin dvoboj ne more biti nikjer drugje. Sam bi z Anthonyjem boksal že oktobra letos, a vsi pričakujemo, da bo Kličko sprejel povabilo za povratni dvoboj z Joshuo,« je dejal Fury, ki ni boksal od novembra 2015, ko je v boju za naslov svetovnega prvaka porazil Klička.

Zatem je zapadel v psihične težave, odpovedal dva povratna dvoboja z Ukrajincem, zaradi česar je moral vrniti šampionska pasova po različicah WBO in WBA in se osredotočiti na zdravljenje depresije, zaradi katere je posegel tudi po kokainu.

Na doping testih ni bil nikoli pozitiven

»Kokain sem res nekaj časa jemal, a pred dvoboji si nikoli nisem pomagal z nedovoljenimi sredstvi. Ljudje lahko govorijo to in ono, želijo me kaznovati, toda dejstvo je, da na dopinških testih nikoli nisem bil pozitiven,« je dejal Fury, ki se v ring želi vrniti 8. julija, a bo moral za to uspešno prestati zaslišanje pri protidopinški komisiji Velike Britanije, to se bo začelo naslednji ponedeljek.

»Ko so me obtoževali, da si pomagam z nedovoljenimi sredstvi, nisem hotel živeti. Če bi imeli prav, ne bi rekel ničesar, toda goljufal nisem nikoli. Za zmage ne potrebujem dopinga, močan sem brez njega. Po obtožbah sem si pomagal na nepravilen način, želel sem si umreti, toda zdaj spet razmišljam drugače,« zatrjuje Fury.