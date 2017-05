V tujini, kjer so takšne oddaje zelo priljubljene, ugotavljajo, da se je število poškodb ravno na račun slednjih povečalo. V avstralski bolnišnici Princess Alexandra v Brisbaneu so začeli celo enoletni raziskovalni projekt: z anketiranjem poškodovancev preučujejo povezavo med televizijskimi oddajami o prenovi domov in poškodbami – ali so se nemara zgodile zaradi gledanja šovov tipa Ekstremna preobrazba. Paciente sprašujejo, kaj je povzročilo nesrečo, kje so dobili orodje, ali so poučeni, kako ga je treba uporabljati, in ali so upoštevali varnostna priporočila. In če mislite, da gre za majhne rane, ki potrebujejo le nekaj šivov, se motite: eden od udeležencev raziskave si je med domačimi deli z električno žago odrezal štiri prste!

»Televizijski učinek« Takšne domače katastrofe se ne dogajajo zgolj v Avstraliji. Raziskava ameriškega nacionalnega varnostnega sveta Itasca je razkrila, da je kar 26 odstotkov lastnikov domov ali njihovih družinskih članov, ki so se prenove lotili v lastni režiji, pri tem utrpelo poškodbe. Poznavalci to problematiko označujejo kot »televizijski učinek«. Voditelji oddaj o prenovi doma so nedvomno usposobljeni za takšna dela, kar lahko pri gledalcih ustvari napačen občutek, da so projekti lahki. Z nekaj svetlimi izjemami voditelji zmanjšujejo, poenostavljajo ali celo lažejo o kompleksnosti in nevarnosti obnovitvenih del. Mnogi sicer mislijo, da je za poškodbe krivo nepravilno delujoče težko orodje, vendar je zanje večinoma krivo neupoštevanje varnostnih ukrepov.