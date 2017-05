Delovne površine in stenske obloge predstavljajo od 20 do 30 odstotkov vizualnega območja kuhinje, zato je pomembno, da izberemo pravi material in barvo. Poleg tega kuhinjske opreme ne menjamo ravno na vsakih nekaj let: izbrani pult mora biti dovolj čvrst, da ga z vsakdanjo rabo ne poškodujemo. Na voljo so pulti iz različnih materialov v različnih cenovnih skupinah. Kateri je najprimernejši za vašo kuhinjo?

Najbolj priljubljeni laminat Laminatni delovni pulti so najbolj priljubljeni, ker ponujajo najboljšo kakovost za ugodno ceno. Narejeni so iz ivernih plošč, ki so prevlečene s trdo plastiko, na voljo pa so v različnih vzorcih in barvah. Laminat je lahko čistiti in vzdrževati, kljub temu pa se še vedno otepa slovesa, da ni dovolj vzdržljiv in da je videti cenen. Zaradi napredka v tehnologiji izdelave laminatni pulti danes veliko bolj realistično posnemajo naravne materiale in so bistveno čvrstejši kot starejše izvedbe. Vseeno pa imajo nekaj pomanjkljivosti: niso najbolj odporni na vročino in paro, poleg tega jih ne moremo uporabljati kot površino za rezanje. Zgornji del kakovostnih laminatov je močnejši, zato je manj verjetno, da površino poškodujemo, zaščiteni pa so tudi pred mokroto.

Leseni pulti dajejo kuhinji značaj Les je dobra zamenjava za laminat. Tako tradicionalni kot sodobni kuhinji podarja značaj in je zaradi protibakterijskih lastnosti dobra higienska izbira. Leseni pulti so na voljo v različnih cenovnih razredih, zato boste med njimi gotovo našli primernega za svoj proračun. Ker zdržijo dolga leta, so tudi dobra naložba, a le, če jih pravilno negujemo. Delovne površine iz lesa je namreč priporočljivo vsaj enkrat na leto naoljiti. A tudi les ima nekaj pomanjkljivosti: hitro ga zažgemo, opraskamo ali umažemo, poleg tega ni najbolj odporen na mokroto, saj se kaj hitro napihne. Vodo je treba z lesene površine čim prej obrisati, kar pa okoli pomivalnega korita ni najbolj praktično. Zato je priporočljivo, da je ob koritu pult iz drugačnega materiala – kamna, nerjavnega jekla ali kompozitnega materiala.

Novi kompozitni materiali V preteklosti smo lahko izbirali samo med naravnimi ali med zelo dragimi umetnimi materiali, tehnološki razvoj pa je prinesel kompozitne materiale, katerih odliki sta visoka odpornost ter velika izbira vzorcev in barv. Med njimi je v vrhu priljubljenosti umetni kamen, ki združuje lepoto naravnega kamna z odličnimi lastnostmi umetnega materiala. Narejen iz mešanice kremna in smole ohranja barvo, je močnejši od granita in naravnega kamna ter zelo odporen na madeže, praske in udarce. Povsem enostavno ga režemo in oblikujemo, da ustreza izbranemu dizajnu, ter čistimo in vzdržujemo. Zelo trdno površino imajo tudi pulti, narejeni iz mešanice mineralnega kamna in akrila (izdelujejo jih pod imeni korian, formika, avonit …), ki jih je mogoče preoblikovati v sleherno obliko in združiti brez vidnih spojev. Praske lahko enostavno zloščimo, morebitne okruške pa nam popravi mojster. Material je mogoče tudi dolbsti, ker je barva po vsej površini in globini povsem enotna.