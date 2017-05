Le zakaj se tega nismo spomnili že prej, se boste vprašali. Včasih so rešitve resnično tako preproste, da nam sploh ne padejo na pamet. Namesto da rastline zalivamo z vodo, uporabimo ledene kocke.

Enkrat na teden dajte v lonček dve veliki ali nekaj manjših ledenih kock. Ne le da tako preprečite, da bi se odvečna voda, ko lončnice zalivate, zlivala čez rob podstavka, ampak imajo zemlja in rastlinske korenine v lončku dovolj časa, da počasi vsrkajo vodo, ko se kocke talijo. Tako imajo rastline dovolj vode, ki jo potrebujejo, ne da bi jih utopili in s tem ubili.

Odlično za viseče rastline in orhideje

Obilno zalivanje lončnic vodi do tega, da se vsa voda zbere na dnu lončka, korenine pa so zaradi tega preveč namočene. Metoda z ledenimi kockami deluje odlično predvsem pri sobnih rastlinah, ki jih težje dosežemo, na primer visečih lončnicah, saj se nam ni treba truditi z zalivalko. Prav tako dobro se obnese pri orhidejah, katerih korenine ne smejo biti mokre in so zato še posebno občutljive na odvečno vodo.

Vir: www.countryliving.com