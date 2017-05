Vsekakor je njen umik iz politike tudi posledica velikih razlik v pogledih na politično usmeritev, ki bi jo morala voditi Nacionalna fronta. Tako je zdaj v javnem pismu med drugim kritizirala teto, ker je že preveč dolgo v politiki: »Menim, da je čas politikov, ki niso povezani z realnostjo in ki so že desetletja v politiki, minil. Francozom je treba dokazati, da obstajajo svobodni predstavniki ljudstva, ki se ne držijo svojih privilegijev kot pijanec plota.«

Liberalni odnos

Sicer je teto pogosto posredno kritizirala, predvsem zaradi njenega liberalnega odnosa do splava in pravic istospolnih parov. Tako je bila Marion ideološko-politično vedno bliže svojemu dedu Jeanu-Marie Le Penu, ki so ga leta 2015 zaradi relativiziranja holokavsta izključili iz njegove Nacionalne fronte. Na Marine Le Pen je namreč v zadnjih letih odločilno vplival 36-letni Florian Phillipot, sicer gej in voditelj socialnega krila stranke, s katerim je stranka dobila podporo številnih delavcev na severu Francije.

Mnogi pristaši Marion Maréchal-Le Pen so že po prvem krogu predsedniških volitev 23. aprila zahtevali, da zamenja Marine Le Pen na čelu FN. »Imeli smo Bataclan, Nico, dobili pa smo ušivih 21 odstotkov. Kaj se še mora zgoditi, da zmagamo?« je dejal eden od privržencev nečakinje po prvem krogu.