Kuskusu v tej solati družbo dela zanimiva in pisana zelenjava - velja omeniti le to, da v času, ko šparglji niso v sezoni (v sezoni so v aprilu, maju in juniju), le-te lahko izpustite iz recepta in jih po želji nadomestite s svežo špinačo ali rukolo.

Vse okuse v tej osvežujoči solati čudovito zaokroži in poveže preliv iz polnozrnate gorčice. Preliv lahko pripravite tudi z navadno gorčico.

Gorčična semena sodijo med najstarejše začimbe, saj se njihova uporaba omenja že v Bibliji. Nekateri so gorčična semena najprej uporabljali le v kuhinji, nekateri pa so se že takrat zavedali njihovih zdravilnih učinkov. V starem Rimu in Grčiji so zdravniki uživanje gorčičnih semen priporočali kot zdravilo zoper kačje pike, izpadanje las, gobavost in uši. Hipokrat pa je iz gorčičnih semen pripravljal obkladke.

Uporaba gorčičnih obkladkov se je ohranila vse do današnjih dni, saj gorčična semena spodbujajo krvni obtok, čiščenje nakopičene sluzi, umirjajo kašelj ter blažijo mišično otrdelost. Gorčična semena pa tudi blagodejno delujejo na prebavo.

Sedaj pa brž pripravite to solato, navdušeni boste! Pa dober tek!

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/

RECEPT

SESTAVINE (za 2 osebi) Sestavine za preliv s polnozrnato gorčico: - 2 žlici polnozrnate gorčice - 1 žlička medu - 6 žlic olja - 2 žlici vode - lupinica in sok 1 limete - sol, poper - 1 žlica balzamičnega kisa Ostale sestavine: - 200 g kuskusa - 1 pest rdečih in rumenih češnjevcev - 1 šopek špargljev - 2 žlici mandljevih lističev - 2 mladi čebulici - 1 pest redkvic - sol - poper - (olivno) olje