Petega aprila je 16-letnik iz Rena v Nevadi, Carter Wilkinson, tvitnil in označil prehrambeno verigo Wendy's z vprašanjem, koliko retvitov mora dobiti, da bi dobil letno zalogo medaljonov. Wendy's mu je odgovorila v minuti: »18 milijonov.« Wilkinson je na to odgovoril »Storjeno«, naredil posnetek zaslona in dodal pripis: »Prosim pomagajte, človek potrebuje svoje medaljone (ang. »Help me please. A man needs his nuggs.«, op. p.). Tvit je takoj postal viralen, dosegel je kar milijon retvitov v enem dnevu, retvirale pa so ga tudi velike ameriške korporacije, vključno z Amazonom, Googlom in Twitterjem samim.

Na njegov tvit je odreagirala tudi družba United Airlines, kateri se v zadnjem mesecu dogaja precej nevšečnosti, in objavila, da če tvit res doseže 18 milijonov, mu lahko omogočijo zastonj prevoz do katerekoli Wendy's restavracije po Ameriki.

Carter Wilkinson je tako v torek podrl rekord voditeljice oddaje Ellen, ko je presegel 3.430.249 retvitov. V vodstvu verige s hitro prehrano so povedali, da sploh niso pričakovali njegovega odgovora, sploh pa ne takšnega odziva na omrežju.

Wendy's je v Carterjevem imenu zaradi njegovega truda in velikega odziva donirala 100.000 dolarjev za otroke v socialnih domovih.