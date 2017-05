Prihajajoči tedni bodo pokazali, kdo je kralj peščenih teniških igrišč. Konec tedna bo znan zmagovalec Madrida, teden dni pozneje Rima, konec meseca pa bo Pariz gostil najboljše teniške igralce, ki se bodo merili na Rolandu Garrosu, drugem izmed turnirjev največje četverice. V Madridu se za prestižno lovoriko borijo tudi igralke. V poslastici drugega kroga je Eugenie Bouchard po skoraj treh urah ugnala Marijo Šarapovo. Kanadčanka je bila pred vrnitvijo Rusinje na teniška igrišča po prestajanju kazni zaradi dopinga namreč med njenimi najostrejšimi kritiki.

V Madridu se na peščeni podlagi prvič v sezoni merijo najboljši igralci na svetu. Izmed prve deseterice bo manjkal le Roger Federer, ki je po sijajnem začetku sezone napovedal, da bo tekmoval samo v Parizu. Najlepšo popotnico ima Rafael Nadal. Španec je v tej sezoni na peščeni podlagi še neporažen, saj je dobil turnirja v Monte Carlu in Barceloni, poleg tega pa je s štirimi zmagami najuspešnejši posameznik v španski prestolnici. Nadal se v Madridu počuti domače, saj je velik navijač madridskega Reala, za katerega bo še posebno stiskal pesti v tem tednu, ko kraljeve nogometaše čakata pomembna dvoboja v ligi prvakov in domačem prvenstvu proti Atleticu in Sevilli. Nogometaši Reala so vselej zvesti navijači Nadala, ko ta tekmuje v Madridu.

Naslov bo branil Novak Đoković, ki je v zadnjih dneh pod največjim drobnogledom. Razlog za to je, da je Srb čez noč odslovil celoten trenerski štab, s katerim je sodeloval v prejšnjih sezonah in ki ga je pripeljal do njegovih največjih uspehov. Ohranil je le guruja Pepeja Imaza. »V svoji teniški karieri sem do lani samo napredoval. Ponosen sem na vse uspehe, ki sem jih dosegel, do njih pa so mi pomagali zvesti podporniki, s katerimi sem postal dober prijatelj. V zadnjih sedmih mesecih si vsak dan postavljam vprašanje, ali sem na pravi poti. Ni mi preostalo drugega, kot da si poiščem novega trenerja. Upam, da ga bom našel kmalu,« sporoča najboljši srbski športnik vseh časov.

Đoković pravi, da je pripotoval v Madrid zelo samozavesten, optimizem pa mu vlivajo dobri treningi. Pravi, da se boji predvsem prvih dveh dvobojev, ko se bo moral navaditi na hitre žogice. Zaradi visoke nadmorske višine imajo namreč žogice v Madridu večjo hitrost. Zelo motivirana sta tudi Andy Murray in Stan Wawrinka. Škot, dvakratni zmagovalec Madrida, in Švicar potrebujeta dober rezultat pred Parizom, s katerim bi imela pred tekmeci večje peščeno spoštovanje.

Dalila Jakupović je v tem tednu na svetovni lestvici znova napredovala ter se približala najboljši stoterici, za katero zaostaja za deset mest. Jakupovićeva je najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici, saj je prehitela Blaža Kavčiča, ki je 116. Kavčič je napredoval za sedem mest, potem ko se je prejšnji teden na turnirju svetovnega izziva v Južni Koreji uvrstil v polfinale. Najboljši slovenski teniški igralec bo ta konec tedna tekmoval v Seulu, kjer se bodo igralci borili za slabih 100.000 evrov vredne nagrade.