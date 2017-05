Po dveh letih so košarkarji Olimpije znova v finalu državnega prvenstva. Danes so v Stožicah vodili praktično ves obračun, največ za 18, na koncu pa trepetali, ko je met za zmago pri Krki z ugodnega položaja ob zvoku sirene zgrešil Ron Curry. Ljubljančane čaka teden dni odmora. Finale se namreč začne 16. maja.

Po le dveh dneh, ki sta minila med prvo in drugo polfinalno tekmo, je bilo danes glavno vprašanje, kateri od trenerjev je bolje opravil domačo nalogo in popravil napake z obračuna v Novem mestu. Hitra trojka Erjona Kastratija na uvodu je nakazala, da bi lahko imela Krka v Stožicah svoj strelski dan, a se je pozneje izkazalo, da so ga imeli gostitelji. Trener dolenjskega moštva Simon Petrov se je odločil za zanimivo začetno peterico, v katero je uvrstil tudi Jureta Ritlopa, ki na prvi tekmi sploh ni stopil na parket, a s tem ni presenetil nasprotnika. Gostje so v Ljubljani nadaljevali bledo predstavo z drugega polčasa in podaljška v Novem mestu, medtem ko so zmaji tokrat dominirali v skoku in bili predvsem razpoloženi pri metih za tri točke. V prvem polčasu so jih namreč iz 13 poizkusov zadeli kar sedem, nekaj od teh po skoku v napadu, kar je še posebno razjezilo Petrova. Ta je bil kljub slabi predstavi svojih igralcev, ki so zgrešili tudi nekaj povsem enostavnih metov izpod obroča, ves čas nezadovoljen z odločitvami sodniške trojice, zaradi negodovanja pa je še pred polčasom prejel tehnično napako.

V drugi del so gostitelji vstopili z zajetnimi 14 točkami prednosti, še naprej pa bili razpoloženi v napadu in zaradi tega držali prednost, a je začel pešati skok. Ko je Ron Curry po šovu sodnikov, ki so na eni in drugi strani brez potrebe dosodili tehnični napaki, proti koncu tretje četrtine zadel zaporedni trojki, je Krka nenadoma pred zadnjimi desetimi minutami zaostajala le še za osem. To je Novomeščane ohrabrilo, da so še bolj pritisnili v obrambi in tudi zavoljo številnih zgrešenih prostih metov Olimpije dve minuti pred koncem ujeli nasprotnika. V napeti končnici je odgovornost pri gostiteljih prevzel Brandon Jefferson, napad za zmago ob točki zaostanka pa je pripadel Krki. Curry je prišel do neoviranega meta z roba rakete, a je bil njegov met na veselje okoli 2000 ljubljanskih navijačev prekratek.

»Tu ni bilo nobene sreče. Olimpija je zasluženo v finalu. Polfinalno serijo smo dobili z 2:0, Krko v desetih dneh premagali trikrat v različnih postavah. V vsej sezoni smo proti njim zmagali šestkrat, izgubili pa tri nepomembne tekme. Naša uspeha v ligi ABA sta pomenila njen izpad, zmaga v finalu pokala ji je vzela lovoriko, tokratna pa mesto v finalu. Prvič letos lahko rečem hvala bogu, da so polfinalne tekme sodili najboljši slovenski sodniki, ki so nas kolikor toliko zaščitili. Krka namreč ni igrala agresivne obrambe, ampak nas je pretepala. Smo pa krivi sami, da smo dovolili izenačeno končnico. A tu bom dejal takole – spomnite se, koliko tekem smo letos že izgubili za točko ali z metom v zadnji sekundi. Če je to tisto, kar se nam je moralo vrniti, potem je vse v redu,« je povedal trener Olimpije Gašper Okorn. Drugačen pogled na dogodke na parketu pa je imel Simon Petrov: »Imeli smo svojo priložnost. Čestital bi igralcem za prikazano igro in borbo. Ob klopi sem užival, da sem lahko vodil to ekipo. Vsi ste videli, kaj se je vso tekmo dogajalo na igrišču.«

Union Olimpija – Krka 82:81 (25:14, 46:32, 63:55) Dvorana Stožice, gledalcev 2000, sodniki: Pukl, Krejić, Grbić. Olimpija: Barbarič, Oliver 16 (6-5), Strmčnik, Bubnič 8, Mulalić 17 (8-6), Pelko 2, Milošević 7 (1-1), Janković 5 (14-5), Jefferson 19 (4-4), Jurček, Hrovat 8 (6-5), Janežič, trener: Okorn. Krka: Rebec 2 (2-2), Curry 22 (2-2), Kastrati 4 (2-1), Rojc 13 (6-6), Jukić 3, Dimec 12 (4-4), Čebular 6, Ritlop, Bunić, Šiška, Elliott, Luković 19 (8-6), trener: Petrov. Prosti meti: Olimpija 39-26, Krka 34-31. Met za dve točki: Olimpija 27-13, Krka 30-12. Met za tri točke: Olimpija 20-10, Krka 31-12. Skoki: Olimpija 30 (23 + 7), Krka 34 (23 + 11). Osebne napake: Olimpija 26, Krka 33. Pet osebnih napak: Bunić (28), Milošević (30), Kastrati (37), Rojc (39). Igralec tekme: Devin Oliver (Olimpija). Semafor: 6:3 (4. minuta), 16:9 (7), 33:19 (13), 42:27 (17), 55:39 (24), 58:43 (28), 70:66 (34), 75:72 (37).