Sedmega oktobra 2007 dvajset minut čez tretjo uro zjutraj je 20-letni Gorazd Čamernik pred vhodom v dvigalo, ki je vodilo v takrat priljubljeni lokal Global, varnostniku Davidu Bukovcu zabrusil nekaj krepkih, saj ga skupaj s prijatelji ni spustil naprej. Bukovac je po telefonu poklical Seada Suljanovića, pri istem podjetju VIP Varovanje na črno zaposlenega varnostnika, in odpravila sta se na lov za mladeniči. Bukovac je s pestjo udaril Čamernika in Suljanoviću s tem nakazal, kdo je tarča napada. Napad je bil brutalen. Gorazd Čamernik je tri dni pozneje v ljubljanskem kliničnem centru umrl. Njegova smrt je pretresla Slovenijo, sojenje varnostnikoma je bilo medijsko silno odmevno.

Bukovac in Suljanović sta bila obsojena na osem let zapora. Kazen sta že prestala, starši in brat pokojnega Gorazda pa po desetih letih od tragičnega dogodka in po šestih letih od vložene prve odškodninske tožbe niso dobili še niti centa.

Očetu je s tožbo najprej delno uspelo Prvi je s tožbo poskusil oče umrlega Danilo Čamernik. S tožbo mame Slavke in brata Mateja so čakali, da bi se razpletla očetova tožba. Danilo Čamernik je za 130.000 evrov tožil oba obsojena varnostnika, odgovorno osebo podjetja VIP Varovanje (ki je zdaj že propadlo) Danijela Praštalo, Zavarovalnico Maribor, pri kateri je imelo podjetje sklenjeno zavarovanje, in državo, ki podeljuje licence družbam za varovanje. Po treh letih in pol mučnega pravdanja, ko so morali sorodniki in prijatelji vnovič podoživljati tragedijo, je Danilu Čamerniku na ljubljanskem okrožnem sodišču s tožbo delno uspelo. Bukovac in Suljanović morata Čamerniku plačati 30.000 evrov odškodnine in obresti, Čamernik pa jima mora povrniti stroške pravde, je decembra 2014 odločilo sodišče. Zavarovalnica da ni odgovorna za plačilo odškodnine, češ da se je dogodek zgodil na kraju, ki ga varnostnika pravzaprav nista varovala, država pa tudi ne. Zoper sodbo se je pritožil oče pokojnega, pa tudi David Bukovac.

Sodba okrožnega sodišča padla na višjem Višje sodišče je novembra lani prisolilo zaušnico okrožnemu sodišču in pravzaprav ugodilo obema pritožnikoma. Bukovec da sploh ni dolžan plačati odškodnine, je odločilo sodišče, glede odgovornosti Zavarovalnice Maribor pa, da se mora sojenje na prvi stopnji ponoviti. Glede Bukovca (Suljanović se sicer sploh ni pritožil) so višje sodnice odločile, da škoda ni bila povzročena namenoma, pač pa iz malomarnosti, ter da smrti Čamernika ni povzročil in je ni hotel. Sodišče bi lahko ugotovilo deleže prvih dveh tožencev, pa tega ni ugotavljalo. Višina odškodnine je previsoka, očitno je okrožno sodišče upoštevalo tudi medijsko izpostavljenost primera, ki pa na višino ne bi smela vplivati, je poudaril odvetnik Bukovca, temu pa je višje sodišče pritrdilo. Napačna pa je bila tudi odločitev, da se zavrne tožbeni zahtevek proti zavarovalnici. »V ponovljenem postopku bo moralo sodišče prve stopnje skrbneje analizirati zavarovalno pogodbo, da bo lahko pravilno odločilo o obstoju in obsegu zavarovalnega kritja,« je bil napotek višjih sodnic okrožnemu sodišču.