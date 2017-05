Zagovornik spravljivejše politike do Severne Koreje, ki napoveduje tudi očiščenje države po odmevnih korupcijskih škandalih, bo najverjetneje postal novi predsednik Južne Koreje. To je 64-letni liberalec Moon Jae In, ki je na včerajšnjih volitvah po enokrožnem sistemu dobil dobrih 41 odstotkov glasov, sodeč po projekcijah. Prvega zasledovalca, Hong Joon Pyoja iz vrst konservativcev, ki so vladali zadnjih devet let, je pustil za sabo za osemnajst odstotkov. Preostalih enajst kandidatov je zaostalo še precej bolj. Tako je pričakovati, da bo Moon danes prisegel, nato pa hitro začel oblikovati vlado in imenoval premierja, ki potrebuje potrditev v parlamentu.

Mogoča večja neskladja z ZDA Za tujino je najbolj zanimivo njegovo stališče do Pjongjanga. Zavzema se namreč za bolj kompromisno politiko, kot jo je uradni Seul kazal zadnjih deset let. Moon je bil v prejšnjem desetletju zaupnik predsednika Roh Moo Hyuna, ki je do severne sosede gojil tako imenovano sončno politiko, in pričakovati je, da se bo vrnil k nekaterim njenim vsebinam. Obljubil je denimo, da bo spet odprl industrijsko območje Kaesong v Severni Koreji, ki sta ga skupno upravljala Seul in Pjongjang, lani pa se mu je Južna Koreja odpovedala, potem ko je severna soseda opravila preizkus rakete dolgega dosega. Moon očitno verjame, da lahko na tak način prepriča Pjongjang h kompromisom, čeprav pristop v preteklosti ni deloval. Moon je tudi zagovornik odločne zunanje politike, ki se zna postaviti zase tudi proti največjim silam. Ena od dilem je, kako se bodo njegova prepričanja ujela s trenutno ameriško politiko, ki je do Severne Koreje nastopila zelo ostro. Moon tudi ni naklonjen namestitvi ameriškega protiraketnega sistema na južnokorejskih tleh, ki je nedavno postal operativen.