Na Trgu narodnih herojev odkrili spomenik Francetu Bučarju

Včeraj so na slovesnosti ob stavbi državnega zbora odkrili spomenik enemu od očetov samostojne slovenske države. »France Bučar ni bil samo prvi demokratično izvoljeni predsednik slovenske skupščine, ampak je bil tudi mislec, ki je videl več; bil je človekoljub, ki je verjel v sočloveka, in bil je domoljub, ki je vse do svoje smrti delal le v korist naše države. In končno, a ne nepomembno, bil je velik Evropejec,« je ob odkritju bronastega spomenika, ki so se ga udeležili tudi Bučarjevi svojci, za STA izpostavil predsednik državnega zbora Milan Brglez.