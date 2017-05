Napredek je mogoč samo, če se moči povežejo. Sindikati imajo dolgo tradicijo boja za pravice, imajo veliko aktivacijsko moč, nevladni sektor pa izkušnje s prekarnostjo in progresivne ideje. Če se to nadgradi s stroko, je mogoče najti tudi odgovore, kaj na tem področju storiti. Ideja za ustanovitev inštituta je prišla pred dobrim letom dni. Govoril sem z več ljudmi in predstavniki organizacij, ki so vsak s svojega zornega kota zelo proaktivni, in ugotovil, da po sorazmerno dolgem času mirovanja zdaj dozoreva čas, v katerem se morajo nevladni sektor, sindikati in stroka povezati in stopiti korak naprej. Sedanje odločitve bodo namreč ključne in zgodovinske za usodo prekariata.

Po opravljenih pogovorih lahko rečem, da obstajata v Sloveniji v osnovi dve večji skupini, ki sta povezani s širšim političnim pogledom. Bolj levičarske, socialistične ali socialdemokratske paradigme vidijo rešitev v urejanju in regulaciji trga dela, podobno kot na primer v Nemčiji ali Avstriji. Druga stran, ki poudarja svobodo, deregulacijo, fleksibilizacijo, pa v principu prekarnosti ne vidi kot problem, ampak kot rešitev.