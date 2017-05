Monica Espinoza, telefonistka na interventni številki 911 obmejnega okraja Dimmit v Teksasu, ne more pozabiti septembrskega jutra leta 2015. Klicatelj se je predstavil kot Francisco, kar jo je spomnilo na njenega brata, zato si je v naslednjih dobrih dveh urah še močneje prizadevala, da bi ga obmejna patrulja našla. Za pomoč je prosil, ker je s skupino ilegalcev prečkal mejo z Mehiko in se v tamkajšnjem brezpotju izgubil na begu pred isto patruljo.

Dvaintridesetletnega Francisca Gonzalesa niso nikoli našli. Telefonska povezava s številko 911 je bila očitno njegova zadnja možnost komunikacije, zato je prosil Monico, naj pokliče njegovo zaročenko Esmeraldo v Houstonu in ji pove, da mu ni uspelo. »Pokličite jo, povejte ji, da jo imam rad in da naj lepo skrbi za najino hčerko.« Deklica je bila takrat stara tri mesece. Francisco je ni nikoli videl. Pred njenim rojstvom so ga po prometnem prekršku zaradi ilegalnega bivanja v ZDA izgnali v Mehiko. V drugo se mu prehod čez Rio Grande ni posrečil, Esmeralda pa je s pomočjo odvetnika pridobila kopijo zapisa njegovega pogovora z Monico, da bo hčerki nekoč pojasnila, kako je izginil njen oče.

Zgolj številke, ne ljudje Francisco je eden izmed več sto migrantov iz Južne Amerike, ki vsako leto po ilegalnih poteh iščejo boljše življenje v ZDA, najdejo pa smrt v polpuščavskih predelih od Kalifornije do Teksasa. Niso ga našli, a vedo, da je tam izginil. Za večino, katerih posmrtne ostanke najdejo, pa niti ne vedo, od kod so prišli in kdo so. Praviloma trupla, ki so jih že izmaličili mrhovinarji, izročijo forenzikom v obmejnih mestih, ki vzamejo vzorce DNA, popišejo osebne predmete, med katerimi je le redkokdaj kakšen dokument, ugotovijo vzrok smrti (dehidracija, pregretje, popolna izčrpanost, včasih tudi nasilna smrt, verjetno zaradi ropov). Na koncu nesrečni prebežniki samo oštevilčeni končajo na pokopališčih obmejnih krajev, pogosto v skupnem grobu. New York Times, ki se je z reportažo podal po njihovih nesrečnih poteh, med drugim navaja, da so samo v teksaškem okrožju Brooks v tem desetletju pokopali več kot 500 neznanih nezakonitih migrantov, tamkajšnji šerif Urbino Martinez pa meni, da ob vsakem najdenem ostanku trupla zgrešijo pet drugih. Po uradnih podatkih je od leta 2000 do lanske jeseni pri prehajanju južne meje ZDA v Kaliforniji, Arizoni, Novi Mehiki in Teksasu umrlo 6023 ljudi, torej 1200 več kot v najbolj smrtonosnem terorističnem napadu septembra 2001 in v najhujši naravni nesreči ob udaru orkana Katrine avgusta 2005 skupaj. Razkrilo se je tudi, da pri mnogih lokalne oblasti niso opravile zahtevanega forenzičnega postopka in so jih neprimerno pokopale, v Falfurriasu v okrožju Brooks kar v plastičnih zabojčkih.

Meje kot poslovna niša Meja z Mehiko je bila po zmagoviti vojni za ZDA leta 1848 docela označena šele konec devetnajstega stoletja, agencija za nadzor meja pa ustanovljena leta 1924, ko je kongres sprejel omejitve za imigrante iz Azije in Evrope. 450 obmejnih policistov z lastnimi konji in uniformami je bilo tedaj večinoma nameščenih ob meji s Kanado, ki je bila bližnjica za azijske priseljence. Pozneje so se preselili na južno mejo, a jih je še sredi 90. let prejšnjega stoletja tam patruljiralo le okoli 3000, približno eden na kilometer meje. Njihova naloga ni bila nadzor meje, ampak so ilegalne migrante lovili v notranjosti in jih praviloma brez obtožb vrnili v Mehiko. Kritike tovrstnega pristopa so vodile k spremembam. V operacijah, imenovanih Hold the Line (v El Pasu) in Gatekeeper (v San Diegu) so na kritične točke postavili ograjo in okrepili število mejnih policistov. Le po 15 kilometrov ograje je v obeh mestih ilegalno migracijo izničilo, migranti in tihotapci so se preprosto prestavili na druge dele meje. Prelomnica je bil napad v ZDA leta 2001. Posledični strah pred terorizmom je dal povod za množično zaposlovanje v obmejnih patruljah, osredotočenih na naseljena območja in glavne tihotapske poti s slabo prikritim namenom, da nezakonite migrante potisnejo v smrtonosne pasti neposeljenih sušnih in žgočih prostranstev. Število pripadnikov mejnih patrulj se je do leta 2010 povečalo na več kot 20.000 ljudi brez pravega usposabljanja. Z velikim številom vojnih veteranov iz Iraka in Afganistana pa se je ta služba militarizirala in v nekaterih primerih z imigranti nekaznovano ravnala kot s sovražno vojsko po sistemu »najprej streljaj, nato sprašuj«. Na splošno se je poprejšnji sistem, v katerem je bilo birokracije malo, ujeti ilegalec pa se je prostovoljno vrnil v Mehiko, sprevrgel v dolgotrajen in mučen postopek za večinoma revne delavce, ki so čez mejo iskali zgolj zaslužek. Lov na (ilegalne) migrante je namreč postal donosen posel. Ameriška vlada je že leta 2012 za ta namen porabila 18 milijard dolarjev (več kot skupaj za FBI, agencijo za boj proti mamilom, tajno službo ter urad za alkohol, tobak, orožje in eksplozive), po nekaterih ocenah pa se bo v »migracijskem sektorju« že leta 2020 obrnilo okoli 100 milijard dolarjev z zaslužki za vse, od upravnikov zasebnih sprejemnih centrov do birokratov, ki izpeljejo deportacije. Trumpov zid na meji z Mehiko ob tem ne zveni kot poteza poslovneža, ampak kot načrt humanitarca, saj bo zaprl vrata v migracijski pekel in smrt, seveda če sprejmemo filozofijo, da so zidovi za človeštvo varnejši od mostov.