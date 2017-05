Gostje iz Monaca niso zapravljali niti ene sekunde in si po hitri akciji že po pol minute igre priborili prvi kot. Pritisk se je le stopnjeval in v peti minuti je že drugič nekoliko neposrečeno iz svojih vrat krenil Gianluigi Buffon, monaški golgeter Kylian Mbappé je to izkoristil, a iz težkega položaja zadel le levo vratnico. Napad je nato zaradi prepovedanega položaja Francoza prekinil nizozemski sodnik Björn Kuipers.

Nadaljevanje srečanja je potekalo na sredini igrišča, kjer je Juventus skušal ustavljati navdahnjeno igro gostov, ki so se zavedali pomembnosti hitrega zadetka, kar je poudaril tudi trener Francozov Leonardo Jardim: »Ostati moramo samozavestni, poizkusiti zaigrati z našo značilno igro, in če zadanemo na začetku, lahko to mogoče spremeni nadaljnji potek.«

Francoski nalet pa vendarle ni zmogel premagati italijanske trdnjave, ki vključno z današnjo tekmo v ligi prvakov ni prejela zadetka že 666 minut. V 21. minuti so za nameček prvo veliko priložnosti prek Gonzala Higuaina imeli prav Torinčani. Argentinec je bil sam pred Danijelom Subašićem, a do zadetka še ni prišlo.

Juventus bi lahko vodil še bolj izdatno Štiri minute kasneje je bil sam pred vratarjem še Hrvat pri Italijanih Mario Mandžukić, izkazal pa se je njegov rojak v vratih Monaka. Juve je med 20. in 30. minuto zagospodaril na igrišču. Italijanski igralci so imeli v 28. minuti še tretjo priložnost zadeti: Miralem Pjanić bi lahko podal, a se je odločil za strel, tega je uspešno blokiral Andrea Raggi, ki se je razburil na soigralce, ki so več kot očitno pozabili na svoje obrambne zadolžitve. Pet minut kasneje je bil zopet v priložnosti Mandžukić. Do Hrvata je v kazenski prostor podal Dani Alves: Subašič je njegov prvi poizkus z glavo še obranil, odbitek pa je nato napadalec Juventusa poslal pod prečko gostov. Razpoloženi Alves je v 36. minuti nato še enkrat zaposlil Higuaina, ki je zatresel mrežo, a je bil ob tem v prepovedanem položaju; čeravno le za las, kot je pokazal ponovljeni posnetek. Alves je ob zamujenih priložnostih soigralcev stvari vzel v svoje roke, ko je po izbijanju Subašića v 44. minuti še preden bi se žoga lahko dotaknila tal z odmerjenim polvolejem podvojil vodstvo črno-belih, s čimer je italijansko moštvo praktično že v finalu.

Stara dama je v drugem polčasu zajezila francoske napade Drugi polčas je uvodoma ponudil z bistveno nižjim tempom igranja, igralci Monaca so se zdeli vdani v usodo vse do 67. minute, ko so prvič v drugem delu zapretili po prodoru Mbappeja. Mladi Francoz je globoko v italijanski kazenski prostor pridrvel po levi strani, njegov strel iz težkega položaja pa je ukrotil do tedaj ne najbolj zanesljivi Buffon. Dve minuti kasneje je imel po podaji Joaa Moutinha Mbappe priložnost popraviti zamujeno, kar je strelsko razpoloženi 18-letnik tudi storil, ko je žogo le preusmeril v prazno mrežo. To je bil že njegov 19. zadetek na zadnjih enaindvajsetih tekmah. Torinčani so bili doslej v vseh enajstih primerih v izločilnih bojih boljši od predstavnikov francoske Ligue 1. Monačani bi morali v preostalih 21. minutah zadeti še trikrat, če bi želeli napredovati v finale, toda italijanska obramba tega na čelu z Giorgiom Chiellinijem ni dopustila. Še osmič zapored Francozi niso uspeli zmagati, ko govorimo o tekmah lige prvakov na italijanskih zelenicah.