Mesec je naokrog in v bolnišnici Topolšica se je pri izplačilu plač, tokrat za april, znova zataknilo. Danes, na plačilni dan, plač zaposleni zagotovo ne bodo prejeli, na računih jih bodo imeli jutri, najpozneje pa v petek.

»Vsekakor bodo plače do konca tega tedna izplačane,« je ob včerajšnjem obisku bolnišnice Topolšica zagotovila ministrica Milojka Kolar Celarc in obljubila, da bo 700 tisočakov, kolikor jih v bolnišnici potrebujejo, zagotovilo ministrstvo, sklep pa bo sprejela vlada. A kaj, ko bolnišnica nima težav samo z izplačilom plač, pač pa ji še večje težave povzroča plačevanje zdravil dobaviteljem. Zato bo ministrstvo primaknilo nekaj več denarja tudi za dobavo zdravil, da se ne bi zataknilo še pri tem. Gre pa seveda le za kratkoročno rešitev, dolgoročno bodo iskali v prihodnjih mesecih. Poleg iskanja sinergij pri povezovanju s celjsko bolnišnico pa je med dolgoročnimi ukrepi predvidena tudi odprodaja nepotrebnega premoženja bolnišnice. Prodali bi lahko nekatera zemljišča v okolici bolnišnice, ki jih ta ne potrebuje za svojo dejavnost, soglasje za prodajo pa bodo člani sveta zavoda bolnišnice prispevali še ta teden.

Ministrica vložila kazenske ovadbe

Vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Topolšica Jurij Šorli je bil po obisku ministrice pomirjen. Povedal je, da imajo trenutno še za okoli pol milijona evrov aktiviranih izvršb, upniki pa bi jih lahko sprožili še za 300.000 evrov. A je mogoče, da bodo dolgove, če bodo prilivi bolnišnice zagotovljeni, upnikom kmalu poplačali in potem tudi blokad računov ne bo več. Ministrica pa si je včeraj tudi sama ogledala povsem prenovljeno in energetsko sanirano bolnišnico, ki je za 240 zaposlenih in tudi za bolnike, ki zdaj zasedajo 120 postelj, veliko bolj prijazna. A je prav prenova bolnišnico tudi veliko stala in jo pahnila v velike finančne težave. Prejšnje vodstvo se je namreč zadolževalo brez vednosti oziroma poprejšnje odobritve ministrstva, zato je Kolar-Celarčeva proti odgovornim vložila kazenske ovadbe.

Ministrica je povedala, da resno razmišljajo o strokovnem povezovanju celjske bolnišnice in bolnišnice Topolšica, zadnjo besedo pri tem pa bo seveda imela stroka. Tudi zato si bodo za povezovanje vzeli nekoliko več časa in pripojitve ne bodo izpeljali do junija, kot je bilo prvotno predvideno. Zagotovo pa zdravstvene dejavnosti na območju Topolšice ne bodo krčili, kot dokaz za to pa je ministrica prav včeraj podpisala tudi tri pogodbe za nakup novih rentgenskih naprav v vrednosti pol milijona evrov. Kot je še napovedal Šorli, bodo v pogovore o pripojitvi vključili tudi vodstvo slovenjgraške bolnišnice, saj v Topolšici pulmološke storitve opravljajo tudi za bolnike s Koroškega.