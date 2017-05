Pingo in Aleksandra

Dr. Dušan Keber je v zadnjem Dnevnikovem Objektivu segel s svojo kolumno človeku do srca. Žal pa tega organa – ki ni samo mehanska obtočna črpalka – brezčutni uradniki na ZSZS ne bodo nikoli razumeli, kot ne bodo razumeli, zakaj me je strah in groza, da že živimo v državi, v kateri vse bolj postajamo ujetniki uradniške pameti, ki ima vselej prav, ki vseskozi ravna zakonito in ki še zdaleč ne domuje samo na ZSZS, ampak se je kot plesen razbohotila vse do strankarskih nebes.