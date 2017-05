Trditev z desnice: Milijoni umorjenih Judov so bili žrtve judovske zarote

Še tega se manjka svetu (Dnevnik, 6. 5. 2017). In – po Goebbelsovo – to v medijih čim večkrat ponavljati, da bo resnica postala tudi morebitna 'trditev', da so bila vsa dosedanja in sedanja koncentracijska taborišča za sistematično uničevanje ljudi in človeštva vobče le prototip današnjih krematorijev za upepeljevanje pokojnikov in kot takšna zgolj znanstveni pilotni projekt, v katerem so Judje in druge žrtve sodelovali le kot prostovoljci.