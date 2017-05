Mestna občina Ljubljana občinski praznik obeležuje 9. maja, ko Evropa praznuje dan zmage nad nacizmom in fašizmom. Ta dan je za prestolnico pomemben, saj so na ravno ta dan leta 1945 partizani osvobodili Ljubljano. Mestna občina na ta praznik že tradicionalno na slavnostni seji mestne občine podeli najvišja občinska priznanja. Letos je ljubljanski župan Zoran Janković naziv častne meščanke in meščana podelil pediatrinji, psihiatrinji in strokovnjakinji za duševno zdravje otrok Anici Mikuš Kos ter predsedniku uprave družbe BTC Jožetu Mermalu.

Župan je nagradi glavnega mesta zaradi njunega človekoljubnega dela podelil Ivici Žnidaršič in Ivani Šebenik. Plaketo glavnega mesta pa so letos prejeli Društvo Blaž Potočnikova čitalnica, športnica Tanja Cerkvenik, dolgoletna vodja Trubarjevega antikvariata Stanka Golob ter slovenska punk rock skupina Pankrti. vbr