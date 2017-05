Gorenjski policisti so samo v enem dnevu obravnavali dve prometni nesreči, ki sta se zgodili zaradi trka z divjadjo. Ta mesec so vozniki gorenjskim policistom prijavili že deset povoženj živali na cestah, v vsem letu pa se je tovrstnih trkov pripetilo že okoli 90, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

»Do povoženja divjadi je v ponedeljek zvečer prišlo na cesti Jeprca–Labore pri križišču za Breg, danes zgodaj zjutraj pa v Češnjevku v Cerkljah na Gorenjskem. Gre za lokaciji, kjer so se tovrstna trčenja že zgodila,« je včeraj povedal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos.

Policisti po prijavah ocenjujejo, da je na Gorenjskem glede nevarnosti trčenja z živaljo najbolj problematična cesta med Kranjem in Lahovčami, se pravi tista mimo letališča na Brniku, saj je bilo na njej letos prijavljenih največ povoženj. Veliko nenadnih srečanj med vozili in divjadjo je tudi na cestah med Bledom in Bohinjem pa na cesti od Križev prek Golnika do Mlake pri Kranju, tudi cesta proti mejnemu prehodu Ljubelj je znano prečkališče divjadi. Policisti omenjajo še ceste Polica–Mlaka pri Kranju, Podbrezje–Podnart–Radovljica, Žiri–Škofja Loka, Kranj–Jezersko in že prej omenjeno cesto Kranj–Jeprca.

Previdno skozi gozdove »Prometne nesreče z divjadjo je v določeni meri mogoče preprečiti, ker se dogajajo predvsem na mestih oziroma odsekih, ki so opremljeni z znaki, ki voznike opozarjajo na možen prehod divjadi čez cesto. Na teh mestih in povsod tam, kjer so vozniki opazili divjad ali kjer cesta poteka mimo ali skozi gozdove in travnate površine, je zato treba voziti posebej previdno, s prilagojeno hitrostjo in predvsem počasneje. Zelo previdni naj bodo tudi motoristi, ki so tudi že bili udeleženci tovrstnih nesreč in so lahko zanje taka trčenja glede na večjo izpostavljenost poškodbam še posebej huda,« je še dodatno opozoril Bojan Kos.