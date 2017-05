Kranjsko okrožno sodišče je Dejana Perića, enega od osumljencev, ki so jim policisti oktobra lani v policijski akciji na Gorenjskem odvzeli prostost, po priznanju, da je preprodajal kokain in orožje, obsodilo na tri leta zapora. Večina od 12 obtoženih je dejanja prav tako priznala, proti trojici pa kazenski postopek še poteka. Večina od obtoženih je pred sodnico Mileno Turuk stopila že 21. aprila in dejanja priznala, za kar so jim bile izrečene pogojne zaporne kazni. Kot je povedala tožilka, gre za obtožence, ki so se ujeli v prisluhe, njihova dejavnost pa je bila manjša, zato je zanje predlagala pogojne obsodbe.

Skesal se je Nedavno se je sodni postopek na kranjskem sodišču začel proti priprtemu prvoobtoženemu Arminu Mujagiću, Senadu Budinoviću in Maji Hausman, ki očitanih kaznivih dejanj niso priznali. Kot je poročalo Delo, je Perić ob priznanju krivde storjena dejanja obžaloval in zatrdil, da se je šele v priporu zavedel posledic svojih dejanj. Poleg zapora bo moral vrniti tudi 34.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki jo je pridobil s preprodajo okoli pol kilograma kokaina. Na predlog tožilstva Perić ostaja v priporu.