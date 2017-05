»Seveda, da sem imela še dodatno motivacijo pred dvobojem. Bila sem v stanju posebnega navdiha in misije, kajti veliko igralk mi je pred dvobojem zaželelo srečo, in to igralke, s katerimi ponavadi niti ne govorim. Tako da sem želela zmagati najprej za sebe in tudi za vse te ljudi, ki so me bodrili. Veliko ljudi ima svoje mnenje o vsem tem, ampak se bojijo spregovoriti na glas, saj se ne želijo izpostavljati,« je bila po dvoboju iskrena 23-letna Bouchardova.

Šarapova se ni želela spuščati v polemiko, ampak je v ospredje postavila le svojo igro in formo, ki jo želi čim bolj izpiliti za morebiten nastop na odprtem prvenstvu Francije: »Že kar nekaj let sem del te igre, dobro poznam 'dril' in vse to vznemirjenje, govorice, primerjave, rivalstvo, vse to je del igre.« Je pa zato bilo bolj zgovorno rokovanje tekmic ob koncu njunega dvoboja.