Bezgova krema z jagodami

Potrebujemo 40 g bezgovih cvetov brez stebelc, 200 g sveže puste skute, 100 g pasirane skute, 50 g kisle smetane, 100 g sladke smetane, 100 g jogurta, 5 kolesc ekološko pridelane limone (zaradi uporabe lupine), 40 g medu, 1 dl jabolčnega soka, 0,5 dl belega vina, 1 jedilno žlico agarja (rastlinska želatina), 1 vaniljev sladkor. Za nadev še 500 g zrelih jagod, 15 g medu, 1 žlico bezgovih cvetov brez stebelc.

Pristavimo 1,5 decilitra vode, jabolčni sok, vino in kolesca limone. Zavremo, nalijemo na bezgove cvetove, pokrijemo in pustimo stati na hladnem vsaj šest, še bolje pa dvanajst ur. Ohlajeno zavrelico precedimo skozi dovolj gosto cedilo, da cvetovi ne prodrejo skozi, potrebujemo je 2,5 decilitra. Gladko razmešamo obe skuti, kislo smetano, jogurt, med in vaniljev sladkor. Bezgovo zavrelico pristavimo in segrejemo. Vanjo zamešamo agar in odstavimo. Ko se začne strjevati, jo primešamo skutni masi. Pustimo, da se nekoliko strdi. Sladko smetano čvrsto stepemo. Nežno jo vmešamo k ostalim sestavinam, potem pa z zmesjo nadenemo oplaknjene modelčke in jih za štiri ure postavimo v hladilnik. Jagode očistimo, operemo in zrežemo na četrtine. Primešamo jim med in jih pustimo nekaj časa stati. Kremo iz modelčkov previdno zvrnemo na desertne krožnike. Kupčke obložimo z jagodami in potresemo z bezgovimi cvetovi ter postrežemo.

Ena najpreprostejših bezgovih jedi so ocvrti bezgovi cvetovi. Pri tem lahko izbiramo med žvrkljanim testom, ki ga pripravimo kakor maso za palačinke, ali pivskim testom – obe različici lahko osladimo ali osolimo, da nastane sladica ali pivski prigrizek oziroma samostojna jed, h kateri postrežemo zeleno listnato solato. Cvetove le pomočimo v testo in na hitro ocvremo. Lahko pa z velikih cvetov potrgamo posamezne cvetke in jih vmešamo v tekoče testo ter spečemo kot običajne palačinke, sladke ali slane. V prvem primeru jih lahko – kot po navadi – namažemo s kakšno dobro domačo marmelado in postrežemo kot sladico, v drugem primeru pa jih napolnimo denimo s skuto, takšne ali nenapolnjene pa jemo kot prilogo zelenjavni juhi ali solati. Šabesa, recept zanjo zagotovo poznate, razredčena z navadno ali mineralno vodo, imenitno odžeja. Nekateri jo radi dodajo penečim vinom in vse skupaj postrežejo z jagodami, vendar je to v primeru vrhunske penine ali celo pravega šampanjca nekako nedostojno. Če vam doslej naštete jedi ne teknejo in ste ljubitelj pečenja na žaru, lahko z bezgom začinite jajčno kremo, s katero prelijete svoje najljubše na oglju pečene dobrote – šparglje, meso lososa ali sočne goveje zrezke, nemara celo kokošje fileje in podobno. Podobno lahko z dobro mero bezga odišavimo vino in z njim pripravimo slano različico šodoja, s katerim obložimo pečene šparglje. Ljubitelji ostrejše kaplje pa bodo veseli naslednjega nasveta. Cvetovom odstranimo čim več pecljev in do treh četrtin napolnimo kozarec za vlaganje. Ko jih potlačimo, naj segajo do polovice. Dodamo za osmino višine kozarca sladkorja, nato pa skoraj do grla zalijemo z vodko ali čistim tropinovcem. Pokrijemo s tenkimi rezinami limone, da cvetovi ne prodrejo na površje. Zapremo in za mesec dni skrijemo. Nato pretočimo v steklenico in z likerjem počakamo še dva tedna, da dozori.