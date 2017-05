Na zelenici bodo do 18. ure v glavnih vlogah hišni ljubljenci, kot so psi in mačke, manjkale pa ne bodo niti živali šolskega vivarija: ribe, pajki, kuščarji, želve in kače. Organizatorji ob tem pojasnjujejo, da bo prireditev potekala v sejemskem razpoloženju.

Ob stojnicah bodo med drugim svoje znanje pokazali policijski, reševalni in terapevtski psi ter psi, ki vlečejo sani, svoje aktivnosti pa bodo predstavila tudi društva in organizacije, pasje šole in trgovine, ki skrbijo za zdravje živali. Med dogodkom si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi prenovljen šolski vivarij, kjer biva 44 različnih vrst živali, in svoje hišne ljubljence peljali na hiter veterinarski pregled. Za najmlajše bo na voljo fotokotiček in ustvarjalni kotiček, dogajanje pa bodo organizatorji popestrili z glasbenim programom.