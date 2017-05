Steno v prostoru lahko prebarvate sami, toda upoštevajte, da ne gre zgolj za to, da prepleskamo naključno izbrani zid. Izognite se najpogostejšim napakam, ko delo opravljamo v lastni režiji, z naslednjimi napotki strokovnjakov.

Kaj imate v prostoru, ki ga želite osvežiti, najraje? Čudovito preprogo na tleh, eleganten naslonjač ali morda lep vzorec na posteljnini? Izberite tisto, kar vas najbolj osrečuje, in iz tega navdihujočega elementa opreme vzemite kot navdih barvo, ki najbolj izstopa. Ko v barvno shemo sobe vključimo poudarjeno steno, daje vtis povezanega prostora in prepreči včasih preveč vpadljivo podobo v drugačno barvo odete stene.

Ko izbirate barvo, se prepričajte, da ni preveč drzna. Pred leti so bile moderne poudarjene stene v svetleče rdeči barvi, toda ta trend je prišel in tudi odšel. Danes so prebarvane v veliko bolj mirnih odtenkih zelene, modre, rumene in celo vijolične barve, kar zagotavlja, da bomo z njimi bivali dlje, kot če bi se recimo odločili za živahen odtenek. Če bi se vam zdelo, da je izbrana barva preveč nevtralna, jo lahko še vedno prebarvate z drznejšo.

Pazljivo med pleskanjem

Ko pleskate, je zelo pomembno, da so linije ravne – slabo prebarvani koti ne naredijo prav lepega vtisa. Natančnost pri pleskanju je pri poudarjenem zidu še pomembnejša. Ker je običajno temnejši od drugih zidov, so sledovi pleskarskega valjčka vidnejši. Zato steno prebarvajte dvakrat, če je barva svetlejša, in trikrat, če je temnejša. Za boljšo izvedbo prelepite robove stene in stropa s pleskarskim trakom in se prepričajte, da so linije ravne ter da barva ne pronica pod trak. Še strokovni nasvet: ko ste prilepili trakove, njihove notranje robove prebarvajte z barvo, kakršna je že na steni. Tako jih zatesnite, ko pa se barva posuši, s trakovi označeno poudarjeno steno normalno prepleskajte z izbranim odtenkom.

Vir: www.realtor.com