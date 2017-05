Otroci preživijo veliko časa sede v učilnicah, med vožnjo v avtu, doma ob gledanju televizije, pri računalniku, ob igranju računalniških igric … Zato igranja na prostem ne bi smeli zanemariti, saj ima pomembno vlogo v otrokovem razvoju. Igranje otroke naredi srečnejše in jim omogoči, da se razvijejo v pametne odrasle osebe s številnimi fizičnimi, družbenimi, čustvenimi in razvojnimi sposobnostmi.

Prednosti igre na prostem Ni skrivnost, da je debelost vse večji problem tudi pri otrocih in mladostnikih, ki imajo čedalje pogosteje prekomerno telesno težo. Statistika kaže tudi na premalo časa, ki ga namenijo za dejavnosti na prostem. Z igro zunaj lažje premagajo preveliko telesno težo in z njo povezane težave. Ta povečuje možnost razvoja bolezni in lahko skrajša pričakovano življenjsko dobo za več let. Nekatere od teh so sladkorna bolezen, bolezni srca, visok krvni pritisk, kap in visok holesterol. Zaradi igre zunaj pa je večja verjetnost, da bodo otroci ohranili zdravo telesno težo, ker so dobili priložnost, da porabijo dodatne kalorije.

Pomanjkanje vitamina D Debelost ni le težava, povezana s pomanjkanjem gibanja na prostem. Veliko otrok ima premalo vitamina D. Vitamin D je zelo pomemben za organizem, da lahko absorbira kalcij in nadzoruje raven krvnega tlaka. Na žalost je skoraj nemogoče dobiti dovolj tega vitamina samo iz hrane. Toda ko otrok preživi vsaj nekaj časa na soncu, to pomaga organizmu, da ustvari vitamin D, ki ga potrebuje za razvoj zdravih kosti in zmanjša tveganje za bolezni srca in visok krvni tlak. Ker pa lahko preveč sonca poveča tveganje za kožnega raka, uporabite zdravo pamet in otroka pustite, da se igra na soncu takrat, ko ni visoko na nebu. Z igro na prostem dobi otrok priložnost za tek, skakanje, plezanje, vožnjo kolesa, kričanje in zbijanje napetosti, to pa izboljša spanje. Poleg tega z igranjem v naravi otrok krepi mišice in kosti, si prezrači pljuča, s čimer se izboljša tudi njegovo splošno zdravje.

Zakaj je igra zunaj pomembna? Fizične prednosti so več kot očitne, vendar obstaja še veliko socialnih in čustvenih vzvodov, ki jih otroci razvijajo ob igranju. Na primer, ko otrok želi zgraditi peščeni grad s prijatelji ali raziskati stvari, ki jih najdejo v naravi, spodbuja logično razmišljanje in izboljšuje svoje sposobnosti ter razumevanje. Igra na prostem tudi spodbuja razvoj otrokove domišljije, tako da odkrije svoje interese, v čem je dober in kaj rad dela. Ko otrok preživi čas zunaj z vrstniki, ima priložnost za razvoj socialnih spretnosti, ki jih je potrebuje za tkanje zdravih prijateljskih vezi skozi vse življenje.