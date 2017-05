Novinarka Radiotelevizije Slovenija Eugenija Carl je lani na velenjskem okrajnem sodišču uspešno tožila predsednika SDS Janeza Janšo zaradi tvita, v katerem je ta zapisal: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.« Sodišče je razsodilo, da je bil Janšev tvit žaljiv, in mu naložilo plačilo 6000 evrov odškodnine. Ker tožena stranka ni v roku odgovorila na tožbo, je sodišče izreklo zamudno sodbo. Danes je bil na istem sodišču na prošnjo Janše razpisan narok za razveljavitev odločitve in ponovitev sojenja.

Janša trdi, da na tožbo ni odgovoril, ker sodnega pisanja lani v času poletnega dopusta ni prejel oz. mu ga vročevalec ni vročil. Zdaj želi dokazati, da ima pravico do vrnitve v prejšnje stanje.