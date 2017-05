V soboto, 13. maja, se prične 57. mednarodni beneški bienale, ki velja za eno najbolj pomembnih razstav sodobne umetnosti na svetu, odvija pa se že več kot 120 let. Izmenjuje se z arhitekturnim bienalom, ki poteka v parnih letih od leta 1980. Letošnji bienale se bo zaključil 26. novembra. Tokratna tema, ki naj bi združevala umetnike vseh generacij in izvorov, je Viva arte viva, izbrala pa jo je kustosinja Christine Macel. Pravi, da bo bienale posvečen umetnosti sami. Prav tako je povedala, da bo struktura razstave razdeljena po poglavjih, ki bodo obiskovalce vodila skozi »transpaviljone«.

Slovenski nacionalni paviljon bosta zastopali Nika Autor in kustosinja Andreja Hribernik, sicer direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti, s publikacijo Novicam se ne odpovemo! in projektom Obzornik 63 - Vlak senc, 30-minutnim eksperimentalnim angažiranim filmom. Slednji preizprašuje teme, kot so begunstvo, potovanja, sreča in prispodobo vlaka, ki je nekoč v prostoru Ljubljana-Beograd igral zgodovinsko vlogo. Nika, članica neformalnega kolektiva Obzorniške fronte v Sloveniji, črpa inspiracijo tudi iz družbenih protestov, ki so v letih 2012–2013 pretresali državo. Nekaj slovenske umetnosti bo tudi na osrednji razstavi, pa tudi v paviljonu NSK (Neue Slowenische Kunst).

Christine Macel je prav tako poudarila pomen srečanja občinstva z umetniki. Bienale bo v ta namen pripravil Odprta omizja, zamišljena kot kosila, na katerih se bo mogoče z umetniki pogovarjati o njihovih delih in postavljati vprašanja. Poleg osrednje razstave v Vrtovih s 120 povabljenimi umetniki iz 51 držav se bo 83 držav predstavilo z nacionalnimi paviljoni. Organizatorji pričakujejo več kot pol milijona obiskovalcev.