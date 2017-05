Devetinšestdesetletni trener, ki trenutno vodi Fenerbahče in bo v Turčiji ostal do konca sezone, je na klopi tulipanov nasledil Dannyja Blinda. Blind je bil odpuščen prejšnji mesec po porazu proti Bolgariji z 0:2 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Advocaat ima sicer pogodbo s Fenerjem do 1. junija, a naj bi ga bili Turki pripravljeni izpustiti prej, da bi lahko Nizozemce vodil že 31. maja na pripravljalni tekmi proti Maroku.

Nizozemci preživljajo v zadnjih letih težke čase. Lani se jim ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo v Francijo, možnosti za nastop na svetovnem v Rusiji pa so majhne. Po porazu proti Bolgariji so namreč Nizozemci šele četrti v skupini A in za vodilnimi Francozi zaostajajo za šest točk.