Velika prednost in posebnost mansarde je njena zasnova, ki omogoča ureditev velikih in odprtih prostorov.

PRAVILNA VGRADNA VIŠINA OKNA

Pomembno vlogo ima višina kolenčnega zidu, ki naj bo tako visok, da bo višina vgradnje strešnega okna v mansardi med 90 in 110 cm na spodnjem robu in med 190 in 210 cm na zgornjem robu okna. S tem bo omogočen pogled iz mansarde tudi v sedečem položaju. Poleg razgleda, pa so okna na dosegu roke tudi enostavnejša za uporabo in vzdrževanje.