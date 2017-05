Danes bo v ukrajinski prestolnici Kijev potekal prvi polfinale že 62. Evrovizije. Slovenijo bo letos zastopal Omar Naber, ki je na vselej kontroverzni Emi potegnil najdaljšo v seštevku glasov občinstva in strokovne žirije. To bo za Omarja že drugi nastop na Evroviziji, prvič je namreč prav v Kijevu nastopil leta 2005.

Takrat je s pesmijo Stop obtičal v polfinalu, če gre verjeti stavnicam, pa bo usoda njegove letošnje pesmi On my way še nekoliko bolj grenka. Ne le da stavnice Omarju ne napovedujejo uvrstitve v finale, temveč so mu dolgo napovedovale celo zadnje mesto v prvi polfinalni skupini. Vmes so se njegove karte sicer nekoliko izboljšale, a je še vedno daleč zadaj, na 16. mestu. V prvi predskupini za njim po mnenju stavnic zaostajata le še Črna gora in Češka. V finale se bo uvrstilo prvih deset pesmi.