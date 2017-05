Uvoz živali in rastlin v okolje, ki ni njihovo avtohtono in kjer nimajo naravnih sovražnikov, je lahko zelo škodljiv. Prebivalci Avstralije so se tega dobro naučili, ko so v deželo tam spodaj pripeljali zajce, nato pa jih je Thomas Austin leta 1859 spustil na prostost. V svoji novi domovini je želel obdržati običaj lova na zajce, bil pa je prepričan, da nekaj izpuščenih dolgouhcev ne more nikomur škodovati. No, zaradi njegove odločitve je še danes ena najbolj slavnih zgradb v Avstraliji ograja, ki zajcem z vzhoda Avstralije preprečuje, da bi se namnožili tudi na zahodu. Razumljivo torej, da Avstralci varovanje okolja pred vsiljivimi, neavtohtonimi vrstami jemljejo zelo resno, vendar, kot kaže, je ta resnost včasih pretirana.

Avstralske oblasti so se namreč odločile pod drobnogled vzeti stroge karantenske postopke na mejnih prehodih, saj so avstralski varuhi okolja v kratkem času uničili kar dva pomembna znanstvena vzorca rastlin, ki sta bila poslana avstralskim znanstvenikom. Sprva so uničili vzorec lišajev iz Nove Zelandije, nekaj tednov kasneje pa še prvi vzorec redkih marjetic star okoli 170 let iz Francije.