Aktualni evropski prvaki so te dni v svoje vrste zvabili enega najbolj nadarjenih brazilskih nogometašev Viniciusa Juniorja. Kot poročajo španski in brazilski mediji, so Madridčani za 16-letnega napadalca Flamenga, ki si je že prislužil vzdevek novi Neymar, odšteli kar 40 milijonov evrov, odškodnina pa se utegne v prihodnosti še povečati za dodatnih pet milijonov. Mladi nogometaš naj bi na Santiago Bernabeu prestopil šele prihodnje leto, ko bo dopolnil 18 let, do tedaj pa bo branil barve Flamenga.

Za Viciniusa Juniorja, ki je bil s sedmimi goli najboljši strelec južnoameriškega prvenstva do 17 let, so se sicer zanimali številni nogometni velikani, med drugim tudi Barcelona. Mladenič se je na koncu vseeno odločil za Real, k čemur je verjetno močno pripomogla tudi obljuba po visoki plači. Če je verjeti zapisom španskega športnega dnevnika Marce, bo nogometaš že prvo leto v žep pospravil kar osem milijonov evrov.