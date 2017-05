Sally Yates je po odstopu Lorette Lynch opravljala dolžnosti pravosodne ministrice v času prehoda administracije od Baracka Obame do administracije Donalda Trumpa. Slednji jo je zaradi kljubovanja njegovemu izvršnemu ukazu o prepovedi vstopa državljanom določenih muslimanskih držav in beguncem v ZDA odpustil 30. januarja.

Ponedeljkovo zaslišanje Yatesove v pododboru za kriminal in terorizem senatnega odbora za pravosodje je minilo ob veliki pozornosti medijev zaradi še vedno nerazjasnjenega vprašanja ruskega vpletanja v ameriške volitve na strani Donalda Trumpa. Ta je v nizu tvitov že zgodaj zjutraj senatorje pozval, naj Yatesovo vprašajo, kdo je zaupne informacije o Flynnu spravil v medije. Republikanski senatorji so jo spraševali o tem, Yatesova pa je zanikala, da bi te informacije sama posredovala v medije ali da bi vedela, kdo jih je.

Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel.