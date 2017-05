Takšne oporne strukture iz različnih materialov, najpogosteje iz lesa, kovine ali vrvi, ponujajo oporo rastlinam, ki se vzpenjajo. Izdelane v obliki mreže ali palic so lahko prostostoječe ali pritrjene na stranski del hiše ali ograjo, cvetlice, ki rastejo po njih, pa zakrivajo dolgočasno vrtno ograjo ali nezaželene poglede z ulice.

Okrasni poudarki vrta Klasične opore, ki omogočajo zdravo rast plezalkam, vzpenjavkam in sortam zelenjave, so dandanes prerasle svojo osnovno funkcijo in postale okrasni in celo umetniški poudarki vrta. Preprosti vrtni ureditvi podarjajo dimenzijo in udaren grafični element, lastniki pa zanje uporabljajo tudi lestve, stara vrata, lesene zabojčke, palete, posteljno vznožje in vzglavje …

Opora, senčnica ali pergola? Kakšna je pravzaprav razlika med oporo za rastline, senčnico in pergolo? Te strukture so različne, čeprav jih pogosto zamenjujemo med seboj, vse tri pa so narejene iz lesenih ali kovinskih delov, ki omogočijo zdravo rast vzpenjavkam. Opore za rastline so ravne in postavljene navpično – za razliko od senčnice, ki je oblikovana kot obok, in pergole, ki je običajno struktura s »streho«.