Stanovanje je bilo že enkrat prenovljeno, vendar so se arhitekti odločili, da ga vrnejo v prvotno stanje. Odstranili so zasteklitev balkona in tako ponovno pridobili odprt balkon z enkratnim pogledom na Ljubljano. Ob rušitvi so umaknili tudi predelno steno od vhodu in na račun prejšnjega hodnika pridobili dodatna dva kvadratna metra bivalnega prostora. Na mestu predelne stene zdaj stoji garderobna omara z nišo za odlaganje manjših stvari, ki se na koncu razširi v sedišče za obuvanje čevljev.

Stanovanje kot velik odprti balkon Postelja je postavljena v nišo s pogledom proti balkonu in gradu, pod njo so prostori za shranjevanje večjih stvari. Preostali del prostora okoli steklene stene je namenjen zofi, ki v poletnem času, ko odpremo drsna balkonska vrata, postane pokrit odprti del balkona, stanovalci pa uživajo v globoki senci – pravzaprav celo stanovanje postani velik odprti balkon.

Skupni kuhinjski del V drugem delu stanovanja sta jedilnica, prav tako s pogledom na grad, in kuhinjska niša. Kuhinjski pult se nadaljuje v klop za posedanje ob hrani, kotičku za delo ali za dnevno poležavanje. Ta del opreme je zasnovan kot en kos v kontrastni sivi barvi. Ker so snovalci hoteli v stanovanje vnesti čim več duha časa, v katerem je bil blok zgrajen, so z vidnega dela nosilne stene obrusili številne nanose ometa in v stanovanje vnesli dodatno strukturo in barvo.

Črnobela z dodatkom rožnato zlate Želja naročnikov je bila, da pri oblikovanju notranje opreme uporabijo črnobele odtenke, medtem ko je za piko na poskrbel odtenek rožnato zlate barve. Deli svetilk, senčila, kuhinjsko zaščitno steklo in del dodatkov so prav v tej trendni barvi. Modni dodatek je tudi tapeta, ki loči kuhinjski del od bivalnega – črte so geometrijski vzorec, ki je vedno v modi. Ker je to stena, ob kateri se stanovalci največ gibljejo, je s tapeto zaščitena proti prstnim odtisom.