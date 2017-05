Preko Wi-Fi povezan iRobot Roomba čisti od kjer koli Z aplikacijo iRobot HOME sta v brezžično omrežje povezana robotska sesalnika Roomba 890 in 690 vedno pripravljena na prejem ukaza za čiščenje prostorov. Ukaz jima lahko uporabnik pošlje kadar koli in od koder koli. Vsakemu lahko nastavimo tudi tedenski urnik čiščenja kar preko enostavnega vmesnika aplikacije, ki je na voljo za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android ali iOS. Aplikacija iRobot HOME uporabniku prikazuje tudi stanje in napredek čiščenja, mu postreže s praktičnimi nasveti in omogoči neposreden dostop do tehnične podpore.

Za uporabnike, ki bijejo bitko z živalskimi dlakami Uporabnikom, ki stalno bijejo bitko z dlakami svojih domačih ljubljenčkov, brezžično povezan robotski sesalnik Roomba prinaša učinkovito rešitev v obliki dveh nasprotno vrtečih se krtač. Te so izdelane iz trpežne gume, ki s tal pobira umazanijo in dlake, poseben sistem odstranjevanja smeti pa preprečuje, da bi se umazanija, lasje in dlake zataknili v sesalniku. Številni senzorji in nizka višina Roombi 890 omogočajo, da sesa tudi pod pohištvom in v bližini ovir. Motor sesalnika se pohvali s kar petkrat višjo zmogljivostjo sesanja v primerjavi s prejšnjo generacijo sesalnikov Roomba, patentiran trinivojski sistem čiščenja AeroForce pa s kombinacijo tresenja, vlečenja in sesanja umazanijo iz tal učinkovito premakne v svoj smetnjak. Po končanem sesanju se Roomba 890 samodejno vrne na svoje polnilno mesto.