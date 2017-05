Primer oficirja Franca A., ki so ga konec aprila aretirali v Hammelbergu na jugu Nemčije, ko je pod pretvezo, da je sirski begunec, v tamkajšnjem azilnem centru skušal izvesti teroristični napad, ni edini primer skrajnega desničarstva v nemški vojski. Te dni so namreč v kasarni Fürstenberg v Donaueschingnu v zvezni deželi Baden-Württemberg odkrili sobo, ki je bila okrašena s simboli nacistične vojske, je poročal nemški časnik Spiegel. V vitrini naj bi našli razstavljene čelade nekdanje nacistične vojske in druge simbole. Soba naj bi bila opremljena v podobnem nacističnem slogu kot v kasarni Franca A. v Illkirchu. Na ministrstvu za obrambo pravijo, da ni mogoče izključiti možnosti, da bodo podobne sobe odkrili še v več kasarnah po Nemčiji, generalni inšpektor nemške vojske pa je po poročanju več nemških medijev že odredil celovit pregled vseh vojašnic po Nemčiji.

Obrambna ministrica na udaru

»Globoko sem prepričana, da se moramo pripraviti na to, da je to le vrh ledene gore in da bomo odkrili še marsikaj. To nas vse skupaj in tudi vojsko navdaja z grenkobo,« je nedavno dejala ministrica za obrambo Ursula von der Leyen in dodala, da ima vojska težave v vodenjem, glede na to, da vrhovi vojske kljub signalom o prepričanjih Franca A. niso ustrezno ukrepali. Ministrica si je zaradi teh izjav nakopala plaz kritik, ki ne pojenja, v obrambo pa ji je stopilo le malo ljudi. Tako malo, da jo je morala že večkrat odločno podpreti sama kanclerka Angela Merkel. Ministrica se je na srečanju z vodilnimi v vojski za splošno kritiko opravičila in dejala, da obžaluje, da ob tem ni izpostavila dobrega dela večine vojakov.

A to ni edina fronta, ki jo zaradi težav vojske z neonacizmom bije von der Leynova. Nanjo razumljivo letijo kritike, da kot ministrica za obrambo vendarle ni pravočasno in ustrezno ukrepala ob problemu, ki ni od danes, ampak so nanj opozarjali že številni poznavalci razmer. Ministrica je sicer tudi sama priznala, da bi morala odločneje ukrepati in da ji je za to žal. Samo po sebi pa se postavlja več očitnih vprašanj. Kako to, da nihče ni ukrepal ob dejstvu, da je Franco A. v svoji magistrski nalogi pisal pozitivno o nacizmu? Kako je sploh mogoče, da po vojašnicah obstajajo sobe, ki so opremljene z nacističnimi simboli? Kritika ministrice za obrambo je očitno več kot na mestu. Težko si je namreč predstavljati, da vodstvo vojske ni vedelo za te sobe.